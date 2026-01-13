La polémica por el caso Sekou Gassama en Universitario ha salpicado al exentrenador 'crema' Jorge Fossati, quien fue consultado sobre el retraso del delantero a la pretemporada en Campo Mar, a lo que respondió con energía para dejar en claro que no tiene nada que comentar al respecto debido a que ya no es parte del club.

El uruguayo de 73 años fue entrevistado en Exitosa Deportes y, como era de esperarse habló sobre la 'U' pero solo para aclarar que no cuestionará ni aprobará ninguna incorporación que se dio fuera de su gestión como director técnico.

"Sería un atrevimiento de parte mía estar opinando de lo que tiene que hacer o no tiene que hacer Universitario. Cuando estuve dos años ahí, siempre di mi opinión dentro del club y con total sinceridad, tratando de pasarle lo que a mi gusto era lo mejor para el club, respetando la opinión de los demás, pero hoy por hoy no tengo por qué estar opinando de lo hace el nuevo cuerpo técnico, el director de fútbol, las decisiones que se toman, la propia administración; ellos sabrán por qué", enfatizó.

Eso si, mientras deseaba lo mejor a su ex plantel para la nueva temporada, Jorge Fossati fue enfático al señalar que su salida de la institución deportiva en Ate se dio únicamente por decisión de las cabezas administrativas.

"Yo de lo único que te puedo hablar hoy de Universitario es de mi deseo de que sigan los éxitos y que las cosas salgan de la mejor manera posible, pero meterme a opinar de lo que deben hacer o que no sería una actitud muy vanidosa de mi parte, porque yo no soy quién para opinar. Ya no estoy en Universitario por decisión de la administración. Que quede bien clarito", sentenció el 'Nonno'.

Jorge Fossati revela que aún no firma su rescisión con Universitario

Por otro lado, el técnico uruguayo sostuvo que todavía no ha salido de la capital peruana debido a que mantiene temas pendientes con Universitario, además debe resolver otros asuntos como el de dejar la vivienda que tuvo en los últimos tres años.

"Sí, estoy acá porque todavía tengo que firmar la rescisión. No quiero, por el momento, hablar de ese tema, pero tampoco está resuelto. Hoy estoy en Lima porque hay varias cosas que, si me hubieran dicho en noviembre antes de irme, cualquiera que vivió en el exterior sabe que tenés cosas que solucionar. Por ejemplo, entregar el apartamento donde estoy viviendo, que ha sido mi hogar en estos tres años", manifestó.