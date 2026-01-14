¡Golpe! Universitario rompe el mercado y anuncia el fichaje de ex Sporting Cristal: "Historia"

Universitario de Deportes sigue armándose para afrontar la temporada 2026, donde tendrá el objetivo de alcanzar el título nacional. Precisamente, la escuadra crema anunció recientemente un golpe en el mercado y concretó la llegada de un atacante que jugó en Sporting Cristal.

Universitario rompe el mercado y anuncia el fichaje de ex Sporting Cristal: "Historia"

Con el objetivo de poder destacar en la Liga Femenina 2026, la escuadra merengue anunció la llegada de la destacada delantera Pierina Núñez, proveniente desde el Levante de España y que sumará una nueva etapa en el club que la vio nacer como futbolista.

El cuadro merengue anunció el regreso de Pierina Núñez mediante un emotivo video en sus redes sociales, donde la atacante dio sus primeras palabras tras convertirse en el flamante fichaje de Universitario. La delantera nacional buscará conseguir un nuevo título tras haber sido tricampeona en 2014, 2015 y 2016.

"Esta camiseta me vio crecer, me vio campeonar y hoy me ve volver para quedarme. Nuestra historia se sigue escribiendo. ¡Y dale 'U'!", fueron las palabras que dejó la futbolista en su presentación con las 'Leonas'.

Núñez regresa a la escuadra de Ate tras su corto paso por el fútbol español y hará dupla en el ataque con la uruguaya Sofía Oxandabarat. Cabe recordar que, pese a su fichaje por Levante, se consagró como la máxima goleadora de la Liga Femenina con 22 goles.

Pierina Núñez regresa a Universitario para disputar la Liga Femenina 2026.

Levante despidió a Pierina Núñez

Mediante un comunicado en su sitio oficial, Levante comunicó la salida de la internacional con la selección peruana y señaló que la desvinculación se dio por mutuo acuerdo. Además, le agradeció por sus servicios durante su estadía, donde jugó solo 6 partidos.

"El Levante UD y Pierina Núñez han llegado a un acuerdo mutuo para la rescisión del contrato que vinculaba a la futbolista con la entidad granota. El Levante UD agradece a Pierina Núñez su compromiso durante su etapa en el club y le desea los mayores éxitos en su futuro, tanto a nivel personal como profesional", mencionaron.

Pierina Núñez jugó en Sporting Cristal

Cabe resaltar que Pierina Núñez tuvo un paso por Sporting Cristal, club donde jugó entre la temporada 2018 y 2019, hasta su fichaje por el DUX Logroño de la Primera División del fútbol español.