Se fue de Universitario y ahora Hernán Rengifo expresó su emoción por su fichaje: "Estoy feliz"

Universitario de Deportes viene realizando su pretemporada con el objetivo de llegar en óptimas condiciones al inicio de la Liga 1 2026. Sin embargo, en medio de ello, también anunció el préstamo de varios juveniles, entre ellos el de Nicolás Rengifo, quien ahora jugará por un año en ADT, donde juega su padre. Hernán Rengifo expresó su emoción por tenerlo como compañero de club.

Hernán Rengifo expresó su emoción por jugar junto a futbolista que dejó Universitario

Hernán Rengifo fue entrevistado por el canal oficial de ADT de Tarma y le consultaron diversos temas que abarcan la nueva temporada y sobre qué se siente jugar junto a su hijo, Nicolás.

Para Rengifo padre, tener de compañero a su hijo es una felicidad enorme y, sobre todo, anecdótico, pues este 2026 es el último año como jugador profesional y es emotivo despedirse de esa forma.

"Estoy feliz de que la vida me dé la oportunidad de jugar con mi hijo y quiero aprovecharla al máximo. Esta es mi quinta temporada y espero que este año, que será el último de mi carrera profesional, pueda terminarlo bien", afirmó.

Cabe afirmar que Hernán 'Charapa' Rengifo jugará su quinta temporada en ADT a sus 42 años de edad, por lo que ha decidido retirarse profesionalmente tras anotar varios goles en su etapa de jugador.

Nicolas Rengifo se fue de Universitario para firmar por ADT

Nicolas Rengifo dejó Universitario y jugará a préstamo en ADT de Tarma.

Universitario de Deportes decidió que Nicolás Rengifo sume minutos en la Liga 1 al lado de su padre en ADT de Tarma, por lo que fue cedido por toda la temporada 2026 con el objetivo de demostrar su mejor juego en provincia y luego volver al primer equipo del cuadro merengue a mitad del presente año o a inicios del 2027.

Hernán Rengifo y su rendimiento en diversos clubes

Hernán Rengifo fue un gran jugador que tuvo trayectoria por diversos clubes de Perú y del exterior, siendo algunos de ellos los siguientes: