Ganó tres títulos con la 'U' y ahora expresó su alegría al firmar por Alianza Lima: "Mucha ilusión"

Alianza Lima se movió en el mercado de fichajes con el objetivo de poder conformar un plantel de primer nivel para conseguir el título de la Liga Femenina 2026. En medio de todas las operaciones, anunciaron por todo lo alto la llegada de Alondra Vílchez, exfigura de Universitario, que levantó títulos con las 'Leonas' y ahora reveló su emoción de convertirse en blanquiazul.

PUEDES VER: Pablo Guede y la contundente medida que tomó tras la nueva derrota de Alianza Lima

Ganó tres títulos con Universitario y ahora expresó su alegría al firmar por Alianza Lima

Alianza Lima anunció el fichaje de Alondra Vílchez, quien se desvinculó de Universitario en medio de la pretemporada de ambos equipos y ahora buscará conseguir un nuevo título con la 'íntimas'. Precisamente, luego de su llegada, la delantero no dudó en expresar su gran alegría por conseguir su fichaje por el eterno rival.

Mediante una publicación en la página web del cuadro de Matute, la futbolista nacional expresó que está ilusionada de poder afrontar un nuevo reto en su carrera deportiva. Asimismo, recalcó que tiene como objetivo poder conquistar el título de la Liga Femenina 2026, el mismo que les permitirá a las 'íntimas' convertirse en tricampeonas.

Alondra Vílchez mostró su felicidad por haber fichado con Alianza Lima tras dejar Universitario. Foto: Alianza Lima.

"Llego con mucha ilusión y compromiso a este nuevo reto. Tengo muchas ganas de integrarme al grupo, conocer a mis compañeras y aportar desde el primer día. Mi objetivo es adaptarme rápidamente, pelear por los títulos y demostrar dentro de la cancha todo lo que puedo brindarle al equipo", mencionó la jugadora para la prensa del club.

Cabe recordar que durante su etapa con Universitario, Alondra Vílchez consiguió ser una de las referentes del plantel y es recordada especialmente por su primera etapa cuando logró conquistar tres título nacionales con las 'Leonas' en 2015, 2016 y 2019.

Alianza Lima elogió las cualidades de Alondra Vílchez

Del mismo modo, la jefa de divisiones femenina de Alianza Lima, Sisy Quiroz, manifestó su alegría de haber reforzado el plantel con Vílchez, a quien considera una jugadora con gran experiencia y jerarquía.

"La llegada de Alondra Vílchez fortalece nuestro plantel. Es una futbolista con experiencia, recorrido competitivo y jerarquía. Destaca por su aporte ofensivo, su capacidad para participar en la construcción del juego y la versatilidad que le permite adaptarse a distintas posiciones del frente de ataque, cualidades que serán claves para elevar la exigencia interna y seguir fortaleciendo el proyecto", señaló.