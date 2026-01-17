DT de FC Cajamarca dio impactante revelación de Hernán Barcos en Alianza Lima: "Era..."

El DT de FC Cajamarca, Carlos Silvestri, reveló que el fichaje de Hernán Barcos fue una de las que más impacto positivo ha causado y con su fichaje mantienen la ilusión intacta de hacer una buena temporada y luchar todos los puntos posibles para ser la revelación de la Liga 1.

DT de FC Cajamarca dio revelación sobre llegada de Hernán Barcos

Tras haber terminado como uno de los goleadores de Alianza Lima, Hernán Barcos está listo para afrontar un nuevo reto futbolístico de la mano de FC Cajamarca, club dirigido por Carlos Silvestri. El objetivo del club es alcanzar puestos internacionales y con sus recientes fichajes podrían conseguirlo. Precisamente uno de ellos es Hernán Barcos.

"Todo empezó por la llegada de Hernán Barcos. Fue como un impacto colateral. Cuando el presidente me preguntó por la llegada de Barcos, le dije que me parecía extraordinario, creí que era bien complicado que venga. Eso trajo cosas positivas", indicó el estratega.

Hernán Barcos será el delantero de FC Cajamarca en temporada 2026.

FC Cajamarca ha realizado destacados fichajes dentro del fútbol peruano con los que logra mantener intacto su sueño de seguir luchando por alcanzar una participación de nivel internacional pensando en la próxima temporada.

¿Cuándo es el debut de Hernán Barcos con FC Cajamarca?

FC Cajamarca tendrá su primer partido del año en un amistoso ante AD Tarma el domingo 18 de enero y luego hará su debut ante Juan Pablo el 31 del mismo mes por el Apertura de la Liga 1 2026.

Recordemos que Hernán Barcos llega proveniente de Alianza Lima luego de ser uno de los goleadores del elenco y tener una gran importancia en los torneos internacionales del cuadro blanquiazul.