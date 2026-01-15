- Hoy:
Hernán Barcos volverá a Matute, estadio de Alianza Lima, a fines de la temporada 2026
¡Sorpresa en la Liga 1! Hernán Barcos volverá a Matute a fines del 2026 tras haber dejado Alianza Lima a inicios de este año, generando asombro en los hinchas.
¿El último baile? A fines del año pasado se confirmó que Hernán Barcos no iba a continuar con su carrera profesional en Alianza Lima, y luego de cinco temporadas en tienda blanquiazul se despidió de la hinchada como ídolo absoluto, ya que es el máximo goleador extranjero en la historia del club. Ahora, con contrato en FC Cajamarca, filtraron que el 'Pirata' volverá a Matute a fines del presente 2026.
Esta noticia está 100% confirmada, y en La Victoria los aficionados esperan volver a tenerlo en el Estadio Alejandro Villanueva. No obstante, contrario a lo que algunos deben estar pensando, el delantero argentino no regresará a formar parte del plantel que actualmente dirige Pablo Guede, sino todo lo contrario porque llegará como rival absoluto de los íntimos y te contamos de que se trata.
Resulta que, según el fixture oficial de la Liga 1 2026, FC Cajamarca deberá visitar a Alianza Lima en la última fecha del Torneo Clausura y este partido se llevará a cabo en Matute. Es decir, Hernán Barcos tendrá que volver a pisar el campo donde fue bicampeón del fútbol peruano y estará frente a la hinchada que tanto cariño le ha agarrado en estos años.
Hernán Barcos ya entrena con FC Cajamarca.
Vale precisar que cuando se conoció la no renovación del 'Pirata' todos los hinchas blanquiazules se mostraron inconformes, e incluso algunos preferían que sea Paolo Guerrero quien se vaya. Hernán Barcos llegó a convertir un total de 77 goles en aproximadamente 189 partidos vistiendo la camiseta de los íntimos.
FC Cajamarca repleto de ex Alianza Lima
Gracias a la influencia de Hernán Barcos, FC Cajamarca decidió contratar a 11 futbolistas (sin contar al 'Pirata') con pasado en Alianza Lima. Ellos son: Pablo Lavandeira, Mauricio Arrasco, Said Peralta, Pablo Míguez, Arley Rodríguez, Ricardo Lagos, Axel Moyano, Carlos Gómez, José Gallardo, Sebastien Pineau y Jonathan Medina.
