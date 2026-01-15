Pablo Guede y la contundente medida que tomó tras la nueva derrota de Alianza Lima

Alianza Lima sumó un nuevo tropiezo en su pretemporada en Uruguay, luego de terminar cayendo por 2-1 ante Unión en la Serie Rio de la Plata 2026. Los blanquiazules dejaron una mala imagen en el terreno de juego que generó preocupación en los hinchas. Tras ello, el DT Pablo Guede no tardó en reaccionar y tomar una contundente medida con el plantel.

La escuadra blanquiazul fue ampliamente superada en el juego y en el aspecto físico por su rival durante gran parte del encuentro. Los goles en contra llegaron tras errores en salida, incluyendo un grosero blooper de Sergio Peña en los primeros segundos, que terminó por complicar aún el trámite del partido.

Pablo Guede tomó contundente medida tras nueva derrota de Alianza Lima

Consciente de los múltiples aspectos a corregir, Pablo Guede no tardó en tomar decisiones tras sumar dos derrotas consecutivas y enfrentar el descontento de la hinchada. Con la mira puesta en su próximo duelo ante Colo Colo, el técnico argentino dio sus primeras órdenes al plantel.

Según informó el periodista José Varela, Guede dispuso que el equipo al completo realice trabajos regenerativos en las inmediaciones del hotel, con el objetivo de recuperar al plantel en el aspecto físico y maximizar su rendimiento de cara a los siguientes compromisos.

Alianza Lima cayó en su segundo partido de pretemporada. Foto: Serie Rio de la Plata.

De esta forma, el técnico busca aprovechar al máximo la estadía en Uruguay y afinar detalles en esta etapa de preparación. La idea es que sus jugadores lleguen en la mejor condición posible para lograr su primera victoria ante Colo Colo, encarar la Noche Blanquiazul y llegar con mejor forma al debut de la Liga 1.

Próximo partido de Alianza Lima

Según el cronograma de la Serie Río de la Plata 2026, Alianza Lima enfrentará a Colo Colo este domingo 18 de enero en el Estadio Parque Viera de Montevideo. Este será su último compromiso en el certamen amistoso, donde intentará cerrar la pretemporada con un resultado positivo.