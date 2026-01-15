Suena como opción para Alianza Lima, pero ya tendría definido su futuro con campeón: "Otras prioridades"

En Alianza Lima se está buscando a un jugador que logre destacar y ayude a encontrar el equilibrio del juego. Por ello, el nombre de un destacado futbolista empezó a sonar; sin embargo, los planes del jugador serían otros y estaría cerca de firmar por equipo campeón.

PUEDES VER: Periodista de ESPN aseguró que Alianza Lima es el único tetracampeón del fútbol peruano

Alianza Lima podría sorprender con el fichaje de jugador que quedó libre tras acabar su contrato con su equipo de la temporada pasada. Este futbolista ya conoce lo que es vestir la camiseta del equipo íntimo, pero todo podría cambiar a último momento si logra fichar por equipo campeón de Uruguay.

Sonó para reforzar Alianza y su destino estaría en Uruguay

Se trata de Sebastián Rodríguez quien en julio de 2025 dejó Montevideo City Torque para integrarse a Universidad de Chile. Lamentablemente, su participación en el equipo no fue tal y como lo esperaba. Luego de seis meses en Chile, el ex Alianza Lima quedó libre y ahora está siendo vinculado para sumarse a Peñarol.

El deseo principal del jugador es mantenerse en Uruguay y señaló que la relación con los altos mandos de Peñarol es buena, pero depende de la decisión fianl de Diego Aguirre, DT de Peñarol.

"No están buscando un volante, según me dijo. Tienen otras prioridades en el mercado de pases, una vez que se cierren los jugadores que necesitan, se podría evaluar. Después de que las cubran, hablaremos", indicó para Ovación de Uruguay.

Su llegada a Peñarol no dependería del aspecto económico, sino el proyecto deportivo del técnico. "Él sabe mejor que nadie lo que necesita su equipo y que las prioridades son los extremos, sabe que estoy acá y qué tiene en el plantel", agregó.

De esta manera, quedaría todavía una posibilidad de que Sebastián Rodríguez llegue a Alianza Lima si así lo requiere Pablo Guede. El 'Bigote' tuvo un paso por el equipo blanquiazul, pero las cosas no salieron como las hubieras querido.