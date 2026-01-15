Así reaccionó la prensa argentina ante la nueva derrota de Alianza Lima: "El debut de Advíncula en..."

Alianza Lima volvió a caer en la Serie Río de la Plata y esta vez ante Unión que se alista para su debut oficial en el Torneo Apertura de la Liga Profesional. El cuadro blanquiazul viene alternando su once con Pablo Guede, en el que ha mostrado falencias en los dos cotejos ante clubes argentinos.

Justamente, la prensa argentina está pendiente de cómo se va desarrollando dicha edición de la Serie Río de la Plata, en el que Alianza Lima dio uno de los batacazos al reforzarse con un ex Boca Juniors como Luis Advíncula. El reconocido medio "El Gráfico" fue uno de los que no calló ante sus seguidores, en el que mostró la postal del peruano con la celebración de Unión.

Mediante su cuenta oficial de Instagram, este medio argentino hizo énfasis al debut amargo de Luis Advíncula con camiseta de Alianza Lima. Sabe que el lateral está sumando sus primeros minutos con camiseta blanquiazul, pero que el funcionamiento no ha ido del todo bien en esta Serie Río de la Plata.

"Unión amargó el debut de Advíncula en Alianza Lima y se impuso 2-1 en Uruguay. El Tatengue ganó con goles de Peña en contra y Palacios", informó "El Gráfico" a través de sus redes sociales.

El Gráfico de Argentina reaccionó a la derrota de Alianza Lima con Luis Advíncula.

Ahora, Alianza Lima cerrará su participación en la Serie Río de la Plata ante Colo Colo de Chile, luego de caer dos veces seguidas ante clubes argentinos como Independiente y Unión. Los blanquiazules se verán cara a cara ante el 'Cacique' en un cotejo de mucha historia para ambas instituciones.

Próximo partido de Alianza Lima

El siguiente partido de Alianza Lima será ante Colo Colo por la tercera jornada de la Serie Río de la Plata 2026. Este compromiso se jugará el domingo 18 de enero a partir de las 19:00 hora peruana (21:00 horas de Argentina, Uruguay y Chile) con la transmisión de Disney Plus.