Pedro García arremete contra Alianza Lima y advierte su destino en Copa Libertadores: "Van a perder"
Alianza Lima sumó su segunda derrota en la Serie Río de la Plata y el periodista Pedro García dio fuertes palabras que advierten cierto peligro de cara a Copa Libertadores.
Alianza Lima registra dos derrotas seguidas en la Serie Río de la Plata 2026. Recientemente, los dirigidos por Pablo Guede cayeron 2-1 ante Unión en Montevideo, por lo que ha generado todo tipo de reacciones en el medio local. Y es que el cuadro blanquiazul no tiene margen de error en su preparación, sabiendo que será el primer equipo en estrenarse en el Torneo Apertura y fase preliminar de la Copa Libertadores.
En medio de estas críticas que suenan en el entorno de Alianza Lima, el periodista Pedro García tomó la palabra y dio fuerte comentario sobre el juego que viene mostrando el elenco a cargo de Pablo Guede. Por si fuera poco, se animó a dar una advertencia que podría costarles la eliminación en el torneo Conmebol.
Fiel a su estilo, Pedro García analizó la manera en cómo sale el equipo de Alianza Lima desde su propia área, lo que ha forzado que se comentan errores de manera constante. El comentarista deportivo indicó que este tipo de ideas no suelen afectar en Liga 1 por la poca presión que existe, pero que sí es perjudicial en un choque internacional.
"Yo si creo que en Liga 1 Alianza puede apelar a jugar con salida, por abajo. ¿Quién apreta? Casi nadie. Pero en el contexto internacional, si Alianza con el desacople que se ve hoy, que no es culpa de Guede, si sigue insistiendo en salir jugando el día que debuten en la Copa Libertadores, van a perder. Si insiste jugar por abajo, va a perder. Y tendrá que resolver en Matute remontando. ¿Por qué? Porque no está acoplado y no tiene la capacidad de generar los movimientos que te permiten salir jugando de atrás", manifestó.
(VIDEO: Vamos al VAR)
Próximo partido de Alianza Lima
El siguiente partido de Alianza Lima será ante Colo Colo por la tercera fecha de la Serie Río de la Plata en Montevideo. Este compromiso se disputará el próximo domingo 18 de enero a partir de las 19:00 hora peruana (21:00 horas de Chile y Uruguay).
