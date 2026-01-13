Federico Girotti dio detalles de un enfrentamiento con Carlos Zambrano: "Tuvimos una pelea"

Federico Girotti y Carlos Zambrano son dos de los jugadores que tranquilamente van a ser titulares en Alianza Lima. Mientras que el 'León' espera tener su revancha en la zaga blanquiazul esta temporada, el delantero argentino buscará ayudar con sus goles al equipo y así ser campeones a fin de año. Lo que no sabían es que ambos jugadores se pelearon.

Sí, fue el mismo Federico Girotti el que reveló los detalles de este episodio. Para los que se preguntan, no se trata de un enfrentamiento que se dio este año, sino en 2025. En ese entonces, el delantero vestía la camiseta de Talleres. Todo sucedió en el partido de Libertadores con Alianza Lima, justo cuando el equipo argentino fue local en el estadio Mario Alberto Kempes.

"En el último partido en Copa Libertadores, en el Kempes, tuvimos una pelea. Nos sacaron amarilla a los dos, fue bastante áspero, pero nada, de eso nos estuvimos acordando. Son buenos recuerdos", contó Girotti para ESPN. Él sabe que Zambrano no se casa con nadie, así que menos mal que ahora son compañeros.

Girotti se rinde ante Zambrano

"Tenerlo como compañero es algo muy lindo porque te das cuenta de la jerarquía y la presencia que tiene", finalizó en la entrevista. No cabe duda de que nace una nueva amistad en Alianza Lima. Con su experiencia, el '5' blanquiazul sabrá como aconsejar a su nuevo compañero. Federico Girotti puede ser el próximo goleador del equipo blanquiazul.

Alianza Lima compró el pase de Federico Girotti

En Matute han apostado todas sus fichas por el delantero argentino, pero no tienen la totalidad del pase, solamente el 50%. El otro porcentaje se quedó en las manos de Talleres. El monto que pagó Alianza Lima es de alrededor 1.6 milllones de dólares. Si es que en algún momento lo venden, deberán darle la mitad al club de Córdoba.