0

Federico Girotti dio detalles de un enfrentamiento con Carlos Zambrano: "Tuvimos una pelea"

El delantero de Alianza Lima confesó que tuvo un problema con Carlos Zambrano, ahora reveló los detalles de este inesperado cruce entre los dos.

Fabian Vega
Carlos Zambrano y Federico Girotti tuvieron un enfrentamiento
Carlos Zambrano y Federico Girotti tuvieron un enfrentamiento | Alianza Lima
COMPARTIR

Federico Girotti y Carlos Zambrano son dos de los jugadores que tranquilamente van a ser titulares en Alianza Lima. Mientras que el 'León' espera tener su revancha en la zaga blanquiazul esta temporada, el delantero argentino buscará ayudar con sus goles al equipo y así ser campeones a fin de año. Lo que no sabían es que ambos jugadores se pelearon.

Alianza Lima se enfrenta a Unión de Santa Fe por la Serie Río de la Plata

PUEDES VER: Canal confirmado para ver Alianza Lima vs Unión por la Serie Río de la Plata 2026

Sí, fue el mismo Federico Girotti el que reveló los detalles de este episodio. Para los que se preguntan, no se trata de un enfrentamiento que se dio este año, sino en 2025. En ese entonces, el delantero vestía la camiseta de Talleres. Todo sucedió en el partido de Libertadores con Alianza Lima, justo cuando el equipo argentino fue local en el estadio Mario Alberto Kempes.

"En el último partido en Copa Libertadores, en el Kempes, tuvimos una pelea. Nos sacaron amarilla a los dos, fue bastante áspero, pero nada, de eso nos estuvimos acordando. Son buenos recuerdos", contó Girotti para ESPN. Él sabe que Zambrano no se casa con nadie, así que menos mal que ahora son compañeros.

Girotti se rinde ante Zambrano

"Tenerlo como compañero es algo muy lindo porque te das cuenta de la jerarquía y la presencia que tiene", finalizó en la entrevista. No cabe duda de que nace una nueva amistad en Alianza Lima. Con su experiencia, el '5' blanquiazul sabrá como aconsejar a su nuevo compañero. Federico Girotti puede ser el próximo goleador del equipo blanquiazul.

Alianza Lima compró el pase de Federico Girotti

En Matute han apostado todas sus fichas por el delantero argentino, pero no tienen la totalidad del pase, solamente el 50%. El otro porcentaje se quedó en las manos de Talleres. El monto que pagó Alianza Lima es de alrededor 1.6 milllones de dólares. Si es que en algún momento lo venden, deberán darle la mitad al club de Córdoba.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Lo más visto

  1. Canal confirmado para ver Alianza Lima vs Unión por la Serie Río de la Plata 2026

  2. ¿A qué hora juega Alianza Lima vs Unión, canal de transmisión y dónde ver partido por la Serie Río de La Plata?

  3. Alineaciones de Alianza Lima vs Unión por Serie Río de la Plata: el novedoso once de Pablo Guede

Notas Recomendadas

Ofertas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo Según elijas

PRECIO

S/ 54.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano