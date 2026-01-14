Alianza Lima vs Sport Huancayo: fecha, día, hora y canal confirmado para debut en la Liga 1 2026

¡Ya hay fecha! Alianza Lima continúa con su pretemporada en Uruguay con el objetivo de poder rendir al máximo nivel en la Liga 1 2026. Precisamente, se conoció la fecha oficial de su debut en el torneo, donde enfrentará a Sport Huancayo en la altura. Revisa todos los detalles de este encuentro.

¿Cuándo juegan Alianza Lima vs Sport Huancayo?

El enfrentamiento entre Aliana Lima vs Sport Huancayo, por la primera jornada del Torneo Apertura de la Liga 1 2026, se disputará el próximo viernes 30 de enero, según reveló el periodista Ernesto Macedo. Este compromiso se llevará a cabo en el IPD Huancayo y será uno de los partidos que abrirá el torneo nacional.

¿A qué hora juega Alianza Lima vs Sport Huancayo?

De acuerdo a lo informado por Macedo, el partido debut entre Alianza Lima vs Sport Huancayo se disputará desde las 12:00 p.m. (hora peruana). A continuación, te dejamos los horarios confirmados para el resto de los países del mundo.

Perú, Ecuador y Colombia: 12:00 p.m.

Chile, Bolivia y Venezuela: 1:00 p.m.

Paraguay, Uruguay, Brasil y Argentina: 2:00 p.m.

México y Centroamérica: 11:00 a.m.

Estados Unidos (Washington DC, Florida y Nueva York): 1:00 p.m.

España: 7:00 p.m.

Alianza Lima enfrentará a Sport Huancayo en su debut en la Liga 1 2026. Foto: Marco Cotrina/URPI.

¿Dónde ver Alianza Lima vs Sport Huancayo?

El partido entre Alianza Lima vs Sport Huancayo por la fecha 1 del Torneo Apertura 2026 contará con la transmisión EN VIVO por la señal de L1 MAX (anteriormente Liga 1 MAX) para todo el territorio nacional, canal que se encuentra disponible para los operadores de cable como DirecTV, Best Cable, Claro TV y Win TV. De igual manera, estará disponible mediante vía streaming por L1 Play, Fanatiz, DGO y Zapping.

¿En qué estadio jugarán Alianza Lima vs Sport Huancayo?

El enfrentamiento entre Alianza Lima vs Sport Huancayo se disputará en el Estadio IPD Huancayo, recinto donde habitualmente hace de local el 'Rojo Matador' y que cuenta con una capacidad para albergar a 20 mil espectadores.

Alianza Lima vs Sport Huancayo: historial de enfrentamientos