0
EN VIVO
Real Madrid vs Albacete por la Copa del Rey
EN DIRECTO
Alianza Lima vs Unión por la Serie Río de la Plata

Alianza Lima vs Sport Huancayo: fecha, día, hora y canal confirmado para debut en la Liga 1 2026

Alianza Lima enfrentará a Sport Huancayo en la primera jornada de la Liga 1 2026 desde el IPD Huancayo. Conoce todos los detalles del debut de los blanquiazules.

Angel Curo
Alianza Lima se enfrenta a Sport Huancayo por la fecha 1 de la Liga 1 2026
Alianza Lima se enfrenta a Sport Huancayo por la fecha 1 de la Liga 1 2026 | Composición: Líbero
COMPARTIR

¡Ya hay fecha! Alianza Lima continúa con su pretemporada en Uruguay con el objetivo de poder rendir al máximo nivel en la Liga 1 2026. Precisamente, se conoció la fecha oficial de su debut en el torneo, donde enfrentará a Sport Huancayo en la altura. Revisa todos los detalles de este encuentro.

Alianza Lima se enfrenta a Unión de Santa Fe por la Serie Río de la Plata

PUEDES VER: Alianza Lima vs Unión EN VIVO: horario, apuestas y dónde ver GRATIS por Serie Río de la Plata 2026

¿Cuándo juegan Alianza Lima vs Sport Huancayo?

El enfrentamiento entre Aliana Lima vs Sport Huancayo, por la primera jornada del Torneo Apertura de la Liga 1 2026, se disputará el próximo viernes 30 de enero, según reveló el periodista Ernesto Macedo. Este compromiso se llevará a cabo en el IPD Huancayo y será uno de los partidos que abrirá el torneo nacional.

¿A qué hora juega Alianza Lima vs Sport Huancayo?

De acuerdo a lo informado por Macedo, el partido debut entre Alianza Lima vs Sport Huancayo se disputará desde las 12:00 p.m. (hora peruana). A continuación, te dejamos los horarios confirmados para el resto de los países del mundo.

  • Perú, Ecuador y Colombia: 12:00 p.m.
  • Chile, Bolivia y Venezuela: 1:00 p.m.
  • Paraguay, Uruguay, Brasil y Argentina: 2:00 p.m.
  • México y Centroamérica: 11:00 a.m.
  • Estados Unidos (Washington DC, Florida y Nueva York): 1:00 p.m.
  • España: 7:00 p.m.
Alianza Lima vs Sport Huancayo

Alianza Lima enfrentará a Sport Huancayo en su debut en la Liga 1 2026. Foto: Marco Cotrina/URPI.

¿Dónde ver Alianza Lima vs Sport Huancayo?

El partido entre Alianza Lima vs Sport Huancayo por la fecha 1 del Torneo Apertura 2026 contará con la transmisión EN VIVO por la señal de L1 MAX (anteriormente Liga 1 MAX) para todo el territorio nacional, canal que se encuentra disponible para los operadores de cable como DirecTV, Best Cable, Claro TV y Win TV. De igual manera, estará disponible mediante vía streaming por L1 Play, Fanatiz, DGO y Zapping.

¿En qué estadio jugarán Alianza Lima vs Sport Huancayo?

El enfrentamiento entre Alianza Lima vs Sport Huancayo se disputará en el Estadio IPD Huancayo, recinto donde habitualmente hace de local el 'Rojo Matador' y que cuenta con una capacidad para albergar a 20 mil espectadores.

Alianza Lima vs Sport Huancayo: historial de enfrentamientos

  • 20/10/2025 | Sport Huancayo 1-2 Alianza Lima
  • 14/06/2025 | Alianza Lima 0-0 Sport Huancayo
  • 22/10/2024 | Alianza Lima 2-1 Sport Huancayo
  • 11/05/2024 | Sport Huancayo 0-2 Sport Huancayo
  • 16/08/2024 | Alianza Lima 1-0 Sport Huancayo

No olvides revisar tu agenda deportiva

Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

Lo más visto

  1. Canal confirmado para ver Alianza Lima vs Unión por la Serie Río de la Plata 2026

  2. Selección peruana confirma dos partidos amistosos para fines de enero en Lima: rival y fecha

  3. Exfigura de Emelec se rinde ante Universitario tras firmar por todo el 2026: "Club grande"

Notas Recomendadas

Ofertas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Entrada Full Day + Vale de Consumo de s/. 35. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 54.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano