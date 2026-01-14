Alianza Lima lo dejó ir y ahora no se cansa de hacer goles en importante país de Europa

Sin duda alguna Alianza Lima es uno de los clubes más grandes e importantes del Perú, y prueba de ello es la enorme cantidad de futbolistas que exporta al extranjero. A mediados del año pasado uno de estos elementos partió del cuadro blanquiazul para llegar a un emblemático elenco de Portugal, y ahora no se cansa de hacer goles con su nueva camiseta.

Nos referimos a Bassco Soyer, futbolista que recibió una oferta del Gil Vicente y los íntimos le dejaron ir para que tenga su primera experiencia en el extranjero. El atacante de la selección peruana llegó y fue enviado a la Sub-23 del club, donde viene jugando la Liga Revelación y ya lleva 5 anotaciones en la presente temporada.

El ex Alianza Lima anotó un doblete el fin de semana pasada y ahora marcó un golazo en la victoria de su equipo sobre el FC Vizela. De esta forma, el delantero nacional sigue en racha y quiere seguir destacando para llamar la atención de César Peixoto, entrenador del plantel principal del Gil Vicente.

¿Cuál es el valor de Bassco Soyer?

Actualmente, Bassco Soyer tiene un valor de 200 mil euros en el mercado de transferencias y es el precio más alto que ha alcanzado a lo largo de su carrera profesional, la cual empezó en el 2024 cuando debutó con el primer equipo de Alianza Lima. Si sigue destacando su cotización se elevará sin duda alguna.

Asimismo, es importante precisar que el delantero de la selección peruana llegó al Gil Vicente en julio del año pasado y firmó contrato por tres temporadas. Su vínculo legal con el club de Portugal es hasta junio del 2027, y de ahí deberá ver dónde continúa con su carrera como futbolista, salvo que antes sea vendido a otro elenco.