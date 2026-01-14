- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alianza Lima vs Unión
- Boca Juniors vs Millonarios
- Albacete vs Real Madrid
- Chelsea vs Arsenal
- Universitario
- Sporting Cristal
- Fixture Liga 1 2026
- Liga Peruana de Vóley
Alianza Lima busca dar el batacazo fichando a atacante cotizado en un millón de euros: "Contacto"
Alianza Lima no cierra el mercado de pases y ha mostrado su interés en poder contratar a un habilidoso delantero que milita en Argentina y tiene una millonaria cotización.
Alianza Lima es uno de los clubes que mejor se ha reforzado para buscar el título de la Liga 1. Mientras los blanquiazules disputan la Serie Rio de la Plata, la directiva sigue buscando potenciar su plantel. En esa línea, se conoció que ya iniciaron las gestiones para poder contratar a un habilidoso atacante que cuenta con una gran cotización en el mercado de pases.
PUEDES VER: Alineaciones Alianza Lima vs Unión: el novedoso once de Pablo Guede para la Serie Río de la Plata
Alianza Lima busca dar el batacazo fichando a atacante cotizado en un millón de euros
Líbero pudo conocer, mediante su edición impresa, que la dirección deportiva de Alianza Lima aún no da por cerrado su plantel para la nueva temporada. En ese contexto, el club se mantiene atento a la situación de Bryan Reyna, quien busca continuidad tras no ser considerado en Belgrano.
La posibilidad del regreso del extremo peruano continúa vigente y ya se iniciaron los primeros contactos con la agencia del jugador para evaluar su retorno a Matute. La intención es que el ‘Picante’ arribe cedido y sin cargo económico para la institución blanquiazul.
Alianza Lima ya estableció contacto para poder fichar a Bryan Reyna.
No obstante, la operación dependerá de lo que decida Belgrano, dueño de su pase, pues tendría que ceder en lo económico para facilitar el préstamo. De concretarse, Reyna se convertiría en uno de los refuerzos más destacados de Alianza Lima en el presente mercado.
Por ahora, no hay nada cerrado, pero las conversaciones continúan y se espera que las partes puedan llegar a un consenso en los próximos días.
Bryan Reyna y su discreto rendimiento en 2025
La temporada 2025 no ha sido de las más destacadas de Bryan Reyna, pues perdió total protagonismo en Belgrano y quedó relegado al banco de suplente. En total, solo pudo disputar 21 partidos con la camiseta del 'Pirata', sumando tan solo 714 minutos en el terreno de juego. Además, no consiguió registrar goles ni asistencias.
Valor de mercado de Bryan Reyna
Bryan Reyna ha sido uno de los futbolistas más importantes tras su gran desempeño en su primera etapa con Alianza Lima. Sin embargo, el ‘Picante’ ha visto disminuir su valor de mercado luego de perder protagonismo en Belgrano, club donde no logró consolidarse. Según Transfermarkt, su cotización se sitúa en 1 millón de euros, una cifra lejana a su máximo histórico de 2,5 millones, alcanzado en 2024.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Notas Recomendadas
Ofertas
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Entrada Full Day + Vale de Consumo de s/. 35. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 54.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90