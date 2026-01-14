Universitario impacta al anunciar la salida de figura que suena para fichar por Alianza: "Gracias"

Universitario de Deportes sigue planificando su plantel para el 2026 con la mentalidad de poder armar un equipo sumamente competitivo y poder conquistar el título de la Liga Femenina. Las 'Leonas' atraviesan un proceso de reestructuración y acaba de confirmar la salida de su atacante que puede dar el golpe y firmar por Alianza Lima.

Universitario impacta al anunciar la salida de figura que suena para fichar por Alianza

En un giro impactante en su planificación del plante, Universitario confirmó la salida de Alondra Vílchez, talentosa atacante que llegó al club en la temporada 2024. Ahora, la futbolista dejará la institución y ya suena su nombre para distintos clubes, siendo uno de ellos Alianza Lima.

El cuadro crema anunció la salida de Vílchez mediante sus canales oficiales y no dudó en agradecerle por su estadía y profesionalismo durante los dos años que formó parte de las 'Leonas', durante su segunda etapa.

Universitario anunció la salida de Alondra Vílchez para la temporada 2026.

"Gracias, Alondra. Agradecemos el profesionalismo mostrado por Alondra Vílchez durante su paso por las Leonas", fue el mensaje de despedida que compartió el club en sus redes sociales.

Alondra Vílchez se marcha del equipo sin haber logrado el objetivo de salir campeón nacional. No obstante, cabe recordar que en su paso anterior en el cuadro merengue, consiguió levantar los títulos de la Liga Femenina en 2015, 2016 y 2019, siendo figura en cada una de esos años.

Alondra Vílchez suena para fichar por Alianza Lima

En las últimas semanas, Vílchez ha sido uno de las jugadoras que han sonado para reforzar el plantel de Alianza Lima para la nueva temporada de la Liga Femenina y poder conseguir el tricampeonato nacional, según indicó el periodista Gerson Cuba.

"Alianza Lima ha sondeado a Alondra Vílchez para la próxima temporada. Veremos si llegan a formalizar una oferta", mencionó en su momento el comunicador en su cuenta de 'X'.