Exfigura de Emelec se rinde ante Universitario tras firmar por todo el 2026: "Club grande"

En Universitario tienen claro que su misión es lograr el tetracampeonato y hacer una gran Copa Libertadores. Es por eso que han buscado mantener el mismo plantel que los llevó al éxito, salvo por unas salidas que no pudieron evitar. Con la llegada de Javier Rabanal como DT, el equipo crema ha asegurado algunos fichajes y uno de ellos tuvo un paso por Emelec de Ecuador.

Se trata de Caín Fara, defensa argentino que viene de jugar en Atlanta de la segunda división de Argentina. A pesar de que muchos le quitan mérito a su fichaje por venir del ascenso, es una gran apuesta para reforzar el sector defensivo. Ahora, tras varios días de convivencia y entrenamientos, halagó a su nuevo club, Universitario.

"Es lindo venir a un club donde mis compañeros ya lograron un tricampeonato. Se que la obligación de este club grande es ganar todos los partidos. Entonces es un desafío muy lindo, el mayor de mi carrera y estoy preparado para asumirlo", expresó Fara en una entrevista preparada por Universitario. El argentino aspira a ser titular.

Dura competencia en la defensa

La defensa de Universitario de Deportes para la temporada 2026 está conformada por Williams Riveros, Matías Di Benedetto, Aldo Corzo, el mismo Caín Fara y Anderson Santamaría. Aunque Rabanal comentó que jugaría con línea de tres defensores, no se descarta que cambien de opinión y solo necesite dos defensores centrales. La pelea por el puesto será reñida.

Trayectoria de Caín Fara

Caín Fara inició su carrera profesional en las divisiones menores de Rosario Central, para luego pasar por Juventud Antoniana, Estudiantes de Buenos Aires, Ferro Carril Oeste, Aldosivi, Sol de América de Paraguay, Tigre, Aucas de Ecuador (donde se consagró campeón nacional), Emelec, Atlético Atlanta y, finalmente, se puso la crema de Universitario.