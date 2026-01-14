Fossati dejó tajante opinión sobre Javier Rabanal, nuevo DT de Universitario: "El tipo de técnico que..."

Para este año, Universitario tiene el objetivo principal de salir tetracampeón y para ello se anunció la incorporación de Javier Rabanal, técnico español que viene de ser campeón en Ecuador. En tanto, Jorge Fossati, exestratega de la 'U' no se quedó atrás y dejó una llamativa opinión sobre el flamante nuevo DT del equipo al que perteneció hasta la temporada pasada.

Universitario mantiene la ilusión intacta de sumar un nuevo título luego del fichaje de Javier Rabanal, quien llega con nuevas ideas y planteamientos para el equipo crema. En medio de la preparación de la 'U', Jorge Fossati sorprendió al dejar una contundente opinión sobre la llegada del DT español, quien será su reemplazo en esta temporada.

Fossati dio tajante opinión sobre el nuevo DT de Universitario

Muy por el contrario de dejar unas ácidas declaraciones que se malinterpreten por la salida que tuvo de Universitario, Jorge Fossati fue claro al señalar que la decisión que tomaron desde la dirigencia es la acertada.

"Seguramente esto lo habrá estudiado el director de fútbol y él habrá entendido que es el técnico que ellos quieren para que guíe al plantel, el tipo de técnico que quieren, la personalidad que quieren, la idea futbolística que quiere. Todo eso se debe haber puesto en la balanza y si las autoridades de Universitario decidieron traerlo, por supuesto que reúne todas las las cualidades para ellos", explicó para Radio Exitosa.

Tras su salida de Universitario, Jorge Fossati no ha revelado qué equipo estará entrenando o cuál será su futuro a nivel profesional. Lo cierto es que el 'Nono' pasó a la historia de la 'U' y los hinchas recuerdan con cariño su dirección que los llevó a conquistar el 'tri'.

Próximos partidos de Universitario

Antes del inicio de la Liga 1, Universitario de Deportes estará disputando 3 amistosos y el primero será ante Sport Boys el sábado 17 de enero, luego ante Melgar el martes 20 y finalmente el sábado 24 de enero ante la Universidad de Chile como parte de la Noche Crema.