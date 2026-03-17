Primer fin de semana largo CONFIRMADO en Perú: ¿Cuántos feriados serán? Revisa las fechas establecidas

En pocas semanas llegará un nuevo periodo de feriados que formarán el fin de semana largo más esperado por miles de ciudadanos. Se trata de la temporada de conmemoración de Semana Santa 2026, la cual tiene varias fechas consideradas como descansos oficiales en la agenda nacional.

Este año, los días libres por la celebración están fijados para la primera parte del mes de abril, ya que cada año cambia de fecha porque no se rige por el calendario solar, sino por el calendario lunar, por ello se festeja el primer domingo después de la primera luna llena tras el equinoccio de primavera en el hemisferio norte.

La Semana Santa brinda días libres en abril 2026 / FOTO: Freepik

¿Qué se celebra en Semana Santa?

En estas fechas se recuerda la Pasión de Cristo con todos los sucesos protagonizados por Jesús, desde su entrada a Jerusalén, la última cena, su viacrucis, muerte y la posterior resurrección.

Semana Santa 2026

29 de marzo, Domingo de Ramos

30 de marzo, Lunes Santo

31 de marzo, Martes Santo

1 de abril, Miércoles Santo

2 de abril, Jueves Santo

3 de abril, Viernes Santo

4 de abril, Sábado de Gloria

5 de abril, Domingo de Resurrección

¿Qué días de la Semana Santa son feriados en Perú?

En Perú, los feriados obligatorios de Semana Santa son el Jueves y Viernes Santo, los cuales caen este año en 2 y 3 de abril. Sin embargo, al unirse con el sábado 4 y domingo 5 de abril, que son días habituales de descanso, forman un feriado largo.

¿Quiénes descansan en los feriados de Semana Santa?

Los feriados por la celebración aplican para todos los trabajadores del sector público y privado a nivel nacional, siendo días de descanso remunerado. En el caso de que corresponda trabajar, se indica el derecho a un pago triple o descanso sustitutorio.

Por otro lado, los niños, adolescentes y jóvenes en etapa escolar, también tienen una pausa en sus actividades académicas y no asisten a los colegios, tomando también el fin de semana largo completo.

Feriados que restan en 2026

Jueves 2 de abril: Semana Santa

Viernes 3 de abril: Semana Santa

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajo

Domingo 7 de junio: Batalla de Arica y Día de la Bandera

Lunes 29 de junio: Día de San Pedro y San Pablo

Jueves 23 de julio: Día de la Fuerza Aérea del Perú

Martes 28 de julio: Fiestas Patrias

Miércoles 29 de julio: Fiestas Patrias

Jueves 6 de agosto: Batalla de Junín

Domingo 30 de agosto: Santa Rosa de Lima

Jueves 8 de octubre: Combate de Angamos

Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos

Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción

Miércoles 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho

Viernes 25 de diciembre: Navidad

Más feriados largos en Perú

Luego de la Semana Santa que abarca el jueves 2 y viernes 3 de abril, llega el Día del Trabajo, que es el viernes 1 de mayo y se unirá al sábado 2 y domingo 3. Tras esto, está el Día de San Pedro y San Pablo, que es el lunes 29 de junio, considerando el sábado y domingo anterior.