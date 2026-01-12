Pérez Guedes reveló detalles sobre la inesperada relación de Javier Rabanal con el plantel: "Estamos..."

Martín Pérez Guedes es uno de los futbolistas que integrará el plantel de Universitario de Deportes para afrontar la temporada 2026. El mediocampista ya trabaja junto al resto del equipo y no dudó en brindar detalles sobre las labores que viene realizando el grupo en la pretemporada bajo la conducción del técnico español Javier Rabanal.

Muchos querían la permanencia de Jorge Fossati, pues se sentían cómodos bajo la dirección del DT uruguayo. Ahora con la llegada del español para dirigir a la 'U', parece que las cosas no cambiaron mucho y así lo reveló el argentino.

"Bien, bien. La verdad es que estamos haciendo una linda pretemporada con el 'profe', adaptándonos a la idea. Obviamente cada entrenador tiene su idea y vamos ir progresivamente acomodándonos a lo que nos pide. El grupo esta bien, con muchas ganas de que arranque el torneo y de agarrar la nueva idea del 'profe'. Va a ser un año duro y lindo", comentó el volante para Jax Latin Media.

Confianza en Javier Rabanal

Universitario está apostando todas su fichas en el DT español. Javier Rabanal viene de hacer un gran trabajo con Independiente del Valle en Ecuador y quieren que siga con esa idea. En el caso del equipo crema es diferente, pues el objetivo es mucho más difícil y es lograr el tetracampeonato.

Próximo partido de Universitario

Universitario tiene programado un partido amistoso ante Sport Boys. El duelo será el sábado 17 de enero y se jugará a puertas cerradas. Aquí el DT trabajará para ir encontrando su nuevo once titular.