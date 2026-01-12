Universitario vs Sport Boys: cuándo juega y horario confirmado del partido amistoso

Bajo el mando del entrenador español Javier Rabanal, Universitario de Deportes se encuentra en plena pretemporada 2026 para llegar en óptimas condiciones al inicio de la Liga 1 y en lo posterior a la Copa Libertadores. Por lo que, el cuadro 'merengue', anunció su primer amistoso de preparación nada menos que ante Sport Boys.

La 'U' presentó el cronograma de trabajo en su segunda semana labor de este 2026 con los refuerzos del club ya incorporados (a excepción de Sekou Gassama) como Caín Fara, Héctor Fértoli y Diego Romero, a la espera de lo que se confirmen nuevos elementos del exterior.

¿Cuándo juega Universitario vs Sport Boys?

De acuerdo con la plan de actividades de Universitario, el duelo amistoso contra Sport Boys se realizará este sábado 17 de enero, en Campo Mar, donde se realiza la pretemporada 'merengue'.

¿A qué hora juega Universitario vs Sport Boys?

El duelo que protagonizarán los de Javier Rabanal ante el cuadro que dirige Jaime de la Pava está programado para el sábado 17 desde las 10.30 a. m. de acuerdo al horario peruano, colombiano y ecuatoriano.

Plan de actividades de Universitario:

El tricampeón del fútbol peruano anunció su rol de trabajo en su segunda semana de pretemporada 2026.

Plan de trabajo de Universitario.

Lunes 12 de enero:

Entrenamiento en Campo Mar - 10.00 a, m.

Martes 13 de enero:

Entrenamiento en Campo Mar - 10.00 a, m.

Entrenamiento en Campo Mar - 4.30 p, m.

Miércoles 14 de enero:

Entrenamiento en Campo Mar - 10.00 a, m.

Jueves 15 de enero:

Entrenamiento en Campo Mar - 10.00 a, m.

Entrenamiento en Campo Mar - 4.30 p, m.

Viernes 16 de enero:

Entrenamiento en Campo Mar - 10.00 a, m.

Sábado 17 de enero:

Amistoso Universitario vs Sport Boys - 10.30 a, m.

Domingo 18 de enero

Libre

Asimismo, Universitario confirmó que tiene pactados dos partidos más. El próximo será ante Melgar de Arequipa en el Estadio Monumental y finalmente culminará su jornada de encuentros de preparación ante la Universidad de Chile en la Noche Crema 2026.