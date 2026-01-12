0

Universitario vs Sport Boys: cuándo juega y horario confirmado del partido amistoso

En medio de su pretemporada 2026, Universitario anunció partido amistoso ante Sport Boys. Conoce la programación oficial del enfrentamiento.

Shirley Marcelo
Universitario anunció amistoso con Sport Boys.
Universitario anunció amistoso con Sport Boys. | composición Líbero
COMPARTIR

Bajo el mando del entrenador español Javier Rabanal, Universitario de Deportes se encuentra en plena pretemporada 2026 para llegar en óptimas condiciones al inicio de la Liga 1 y en lo posterior a la Copa Libertadores. Por lo que, el cuadro 'merengue', anunció su primer amistoso de preparación nada menos que ante Sport Boys.

Universitario dejó ir a figura y ahora elogió a otro club histórico

PUEDES VER: Se fue de Universitario y ahora se rinde en elogios ante histórico club: "Amor, casa y hogar"

La 'U' presentó el cronograma de trabajo en su segunda semana labor de este 2026 con los refuerzos del club ya incorporados (a excepción de Sekou Gassama) como Caín Fara, Héctor Fértoli y Diego Romero, a la espera de lo que se confirmen nuevos elementos del exterior.

¿Cuándo juega Universitario vs Sport Boys?

De acuerdo con la plan de actividades de Universitario, el duelo amistoso contra Sport Boys se realizará este sábado 17 de enero, en Campo Mar, donde se realiza la pretemporada 'merengue'.

¿A qué hora juega Universitario vs Sport Boys?

El duelo que protagonizarán los de Javier Rabanal ante el cuadro que dirige Jaime de la Pava está programado para el sábado 17 desde las 10.30 a. m. de acuerdo al horario peruano, colombiano y ecuatoriano.

Plan de actividades de Universitario:

El tricampeón del fútbol peruano anunció su rol de trabajo en su segunda semana de pretemporada 2026.

Universitario

Plan de trabajo de Universitario.

  • Lunes 12 de enero:
    Entrenamiento en Campo Mar - 10.00 a, m.
  • Martes 13 de enero:
    Entrenamiento en Campo Mar - 10.00 a, m.
    Entrenamiento en Campo Mar - 4.30 p, m.
  • Miércoles 14 de enero:
    Entrenamiento en Campo Mar - 10.00 a, m.
  • Jueves 15 de enero:
    Entrenamiento en Campo Mar - 10.00 a, m.
    Entrenamiento en Campo Mar - 4.30 p, m.
  • Viernes 16 de enero:
    Entrenamiento en Campo Mar - 10.00 a, m.
  • Sábado 17 de enero:
    Amistoso Universitario vs Sport Boys - 10.30 a, m.
  • Domingo 18 de enero
    Libre

Asimismo, Universitario confirmó que tiene pactados dos partidos más. El próximo será ante Melgar de Arequipa en el Estadio Monumental y finalmente culminará su jornada de encuentros de preparación ante la Universidad de Chile en la Noche Crema 2026.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Shirley Marcelo
AUTOR: Shirley Marcelo

Coordinadora de la web del Diario Líbero. Licenciada en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes redactora en La República. Más de ocho años sumergida en periodismo digital.

Lo más visto

  1. Se fue de Universitario y ahora se rinde en elogios ante histórico club: "Amor, casa y hogar"

  2. Universitario impacta y se refuerza con destacada figura internacional: "Tiene 24 años..."

  3. Pablo Guede da firme opinión de Jairo Vélez, ex Universitario, sobre su debut con Alianza: "No tenía otro"

Notas Recomendadas

Ofertas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 44.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano