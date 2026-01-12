Universitario sigue armándose y aseguró a figura que jugó en Inglaterra para buscar el título

Universitario de Deportes sigue moviéndose en el mercado de pases buscando armar un equipo de primer nivel para conseguir el tetracampeonato de la Liga 1. En medio de los rumores, los cremas acaban de asegurar a un destacado jugador que tuvo un paso por el fútbol de Inglaterra. ¿De quién se trata?

Universitario sigue armándose y aseguró a figura que jugó en Inglaterra

El mercado de fichajes de Universitario ha sorprendido a más de un hincha, ya que no se concretaron incorporaciones de gran renombre y, en cambio, se produjeron varias salidas del plantel. En ese contexto, en plena pretemporada, se conoció que el club contará con un volante de amplia trayectoria en la Liga 1 2026.

Líbero pudo conocer, a través de su edición impresa, que los trabajos del conjunto merengue avanzan de forma positiva bajo la conducción del DT Javier Rabanal. Precisamente, el estratega español viene evaluando de cerca a cada futbolista y quedó muy conforme con el rendimiento mostrado por Yuriel Celi.

El mediocampista nacional regresó a la escuadra crema para esta temporada, aunque su continuidad dependía exclusivamente de la decisión del comando técnico. Tras cumplir con las expectativas, tendrá la oportunidad de mostrar todo su talento con el primer equipo de Universitario. En la última temporada jugó 31 partidos con Deportivo Garcilaso y consiguió dar una asistencia.

Yuriel Celi aseguró su permanencia en Universitario para el 2026. Foto: Líbero.

Cabe resaltar que Yuriel Celi fue considerado en su momento como una de las mayores promesas del fútbol peruano y, con apenas 23 años, aún posee un amplio margen de crecimiento, por lo que, de consolidarse, podría volver a posicionarse entre los nombres más destacados del ámbito nacional.

Yuriel Celi y su paso por Inglaterra

Yuriel Celi fue comprado por Hull City en 2023, para integrar sus divisiones menores, cuando inició su carrera en el fútbol nacional y destacaba en las filas del Carlos A. Manucci. No obstante, no logró ganarse un lugar en el equipo y, tras haber sido cedido en primer instancia, decidieron venderlo a Universitario, donde disputó el 2023 y 2024, años en los que se consagró bicampeón.

¿En qué clubes jugó Yuriel Celi?

AD Cantolao

Carlos A. Manucci

Hull City

Universitario

Deportivo Garcilaso

Fichajes de Universitario para la temporada 2026

Por el momento, la directiva de Universitario solo ha concretado la llegada de tres jugadores: Caín Fara, Héctor Fértoli y Sekou Gassama. Por otro lado, también están cerca de cerrar un nuevo acuerdo con Iván Tapia y Agustín Álvarez como candidatos.