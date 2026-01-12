Arquímedes Figuera, exfigura de Universitario, rompe el mercado y ficha por campeón peruano

Universitario de Deportes ha tenido en sus filas a grandes jugadores que salieron de sus divisiones menores o que llegaron tras destacar en otro equipo. Este es el caso de Arquímedes Figuera, recordado por su paso en el cuadro crema donde dejó grandes actuaciones. Ahora, el volante venezolano acaba de dar la sorpresa en el mercado de fichajes al estampar su firma por mítico club de la Liga 1.

Arquímedes Figuera, ex Universitario, rompe el mercado y ficha por campeón peruano

El mercado de pases de la Liga 1 sigue moviéndose con grandes novedades. En medio de ello, se conoció que el futbolista venezolano Arquímedes Figuera, recordado por su paso en Universitario, dejará el fútbol boliviano tras tener todo acordado para jugar en un histórico del balompié peruano, nos referimos a UTC, club que fue dos veces campeón de la Copa Perú.

Según la información que llega desde Bolivia, por parte del periodista Nicolás Román, el volante venezolano tiene todo acordado para poder concretar su fichaje por el elenco cajamarquino para la temporada 2026. Por lo que solo faltaría que se haga el anuncio oficial.

"Arquimedes Figuera se va al fútbol peruano para jugar en UTC, equipo que es dirigido por Carlos Bustos", fue la información que compartió el citado comunicador mediante su cuenta de 'X', red social antes conocida como Twitter.

Esta sería la tercera experiencia del seleccionado venezolano en la élite del fútbol peruano, ya que en el pasado defendió las camiseta de Universitario y César Vallejo.

Arquímedes Figuera tuvo un gran paso por Universitario

Arquímedes Figuera llegó a las filas de la 'U' a inicios de la temporada 2017, para ser uno de los pilares del mediocampo merengue. El venezolano rápidamente se hizo con el puesto de titular y terminó jugando 26 partidos donde incluso marcó un gol.

En 2018, Figuera reafirmó su gran actuación y mantuvo su gran regularidad, participando en 31 partidos durante la temporada, siendo el pilar como pivote. Sin embargo, sería su última campaña como crema ya que se marcharía del club al año siguiente.

¿En qué clubes jugó Arquímedes Figuera?