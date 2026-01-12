Suena para reforzar a Universitario y se comparó con Román Riquelme: "Trataba de imitarlo"

El objetivo principal de Universitario es salir nuevamente campeón para escribir un nuevo capítulo en la historia del club. A pesar de las sensibles bajas que han tenido, el equipo merengue ha traído grandes refuerzos, además de renovar el comando técnico. Sin embargo, todavía no estarían dadas por finalizadas las novedades en la 'U'. Un fichaje directamente desde Argentina está en la órbita del actual campeón del fútbol peruano.

Universitario busca hacer una de las hazañas más grandes al alzar nuevamente el título de campeón. Para que esto pase, tiene que armar un equipo competitivo y el nombre de un destacado futbolista argentino se sumaría pronto a la familia de la 'U'.

Jugador que suena para reforzar a Universitario se compara con Riquelme

Los últimos rumores indican que Iván Tapia podría sumarse a la plantilla de Universitario y ser el próximo fichaje del equipo de Javier Rabanal para la temporada 2026. El futbolista argentino llegaría como condición de libre y salieron a relucir unas declaraciones que hizo donde se compara con Juan Román Riquelme, ídolo de Boca Juniors.

"Creo que tengo que recurrir a un poco el pasado, al enganche viejo. Me parece que la mejor manera para describirme es esa, como jugaba Román, que es mi ídolo en cuanto a lo futbolístico. Siempre trataba de imitarlo lo que se podía, me parece que copié más que nada esas cosas de él, de la posición, de soltarse, de jugar atrás del 9, tratar de asistir, que es lo que más me gusta y disfruto. El fútbol cambió, intento adaptarme a lo que el técnico pida y lo que el equipo necesite", señaló Iván Tapia para el canal de Seba Luzuriaga hace un par de años.

(Video: Seba Luzuriaga)

Equipos en los que jugó Iván Tapia

La trayectoria de Iván Tapia es corta y es que pasó la mayor parte de su carrera en Barracas Central con un breve paso por San Lorenzo de Almagro. El único título que tiene en su carrera es el obtenido en la Primera B Metropolitana en la temporada 2018-2019 con Barracas Central.