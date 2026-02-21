0
Tabla de posiciones y resultados de la fecha 4 del Apertura

Mauro Cantoro dio rotundo comentario contra Javier Rabanal por empate ante Cristal: "Estuvo..."

Mauro Cantoro, exfutbolista de Universitario, salió al frente para dar un fuerte comentario en contra del técnico Javier Rabanal por el empate ante Sporting Cristal en la Liga 1.

Luis Blancas
Mauro Cantoro dio rotundo comentario contra Javier Rabanal por empate ante Sporting Cristal
Mauro Cantoro dio rotundo comentario contra Javier Rabanal por empate ante Sporting Cristal | Composición: Paloma del Solar / D'enganche
Universitario de Deportes iba ganando 2-0 a Sporting Cristal en el primer tiempo y en el segundo tras un mal planteamiento de Javier Rabanal el equipo merengue empató 2-2 por la cuarta fecha del Torneo Apertura de la Liga 1. Por ello, quien salió al frente a dar un comentario contra el técnico español fue Mauro Cantoro.

Mauro Cantoro dio rotundo comentario contra Javier Rabanal por empate de Universitario ante Sporting Cristal

Cantoro utilizó su programa llamado 'Desmarcados', que se emite por el canal 'D'enganche', para dar su fuerte opinión sobre el planteamiento mostrado por Javier Rabanal ante Sporting Cristal.

Para el exdelantero de Universitario, el técnico español regaló el partido al dejar de ser intenso en el duelo ante el cuadro rimense, ya que lo mostrado en el primer tiempo es totalmente diferente a lo evidenciado en la segunda mitad.

Video: D'enganche

"Hoy la ‘U’ pierde tres puntos. Regala el partido. Hay que destacar lo que hizo Cristal, pero lo que hizo Rabanal estuvo muy mal. En el primer tiempo juega a una velocidad y en el segundo, a otra", afirmó.

Cabe mencionar que Universitario de Deportes pudo conseguir una victoria en el Estadio Alberto Gallardo, sin embargo el bajo rendimiento de sus jugadores ocasionaron que Sporting Cristal alcance el empate 2-2.

Universitario y el mal planteamiento de Javier Rabanal

Javier Rabanal decidió hacer ingresar a Jorge Murrugarra, Hugo Ancajima, Edison Flores y José Rivera; sin embargo, ninguno de los jugadores respondió como lo hicieron los que salieron, por lo que el partido de Universitario ante Cristal acabó en empate al dejar de presionar y atacar.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

