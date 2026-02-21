Miguel Silveira habló sobre por qué no es titular en Universitario: "Cuando..."

El empate entre Universitario de Deportes y Sporting Cristal dejó mucho por analizar, sobre todo porque los merengues dejaron escapar los tres puntos tras tener una ventaja de dos goles al término del primer tiempo. Bajo ese sentido, uno de los puntos a debatir para muchos hinchas fue la ausencia de Miguel Silveira, mediocampista brasileño que fue fichado como la gran estrella para la presente Liga 1 2026.

Resulta que Javier Rabanal decidió una vez más no poner al volante extranjero en el partido, lo que sigue generando dudas debido a que los aficionados piden verlo en el campo. Incluso, el ex Fluminense acababa de recuperarse de una lesión, por lo que se esperaba cuente con minutos ante los celestes en el Estadio Alberto Gallardo.

En ese sentido, tras el partido ante Sporting Cristal, Miguel Silveira dio su descargo ante la prensa. "Creo que pudimos haber salido con los tres puntos. Estamos trabajando fuerte, preparados para todo; cuando el mister (Javier Rabanal) crea, estaré listo; primero el pensamiento es el equipo", precisó el futbolista de Universitario.

Miguel Silveira fue una gran promesa de Brasil.

De esta forma, el brasileño admitió sentirse bien plenamente y que saltará al campo cuando el director técnico lo crea conveniente. La próxima semana los cremas recibirán a FC Cajamarca de Hernán Barcos en el Estadio Monumental y puede ser una nueva oportunidad para que el mediocampista ofensivohaga acto de presencia en el césped.

¿En qué clubes ha jugado Miguel Silveira?

A sus 22 años, el talentoso brasileño ha jugado en estos clubes: