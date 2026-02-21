Jairo Concha expresó su molestia tras empatar ante Sporting Cristal: "Hicimos más"

Aún sigue doliendo la ventaja de dos goles que perdió Universitario ante Sporting Cristal en el Alberto Gallardo. Tenían dos goles de ventaja y la victoria casi asegurada, pero los celestes no bajaron los brazos y terminaron asegurando un punto. Jairo Concha, uno de los titulares de la U, expresó su malestar ante la prensa.

“Un partido que prácticamente lo teníamos en el bolsillo y por errores nuestros nos terminan empatando. Es como una derrota prácticamente. Hicimos más méritos que Sporting Cristal para llevarnos el partido”, comentó Jairo Concha tras el final del partido. A pesar de que Javier Rabanal asumió la responsabilidad, el volante cree que fueron errores del mismo equipo.

Video: Jax Latin Media

Veremos como Universitario puede darle vuelta a esta situación. Solamente han empatado y siguen invictos en la Liga 1, pero perdieron la oportunidad de seguir liderando la tabla. La intención del club es sumar la mayor cantidad de puntos antes del inicio de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Pues luego tendrá el calendario muy cargado.

Próximo partido de Universitario

Universitario tendrá su revancha, pero esta vez de local. Su próximo rival, a pesar de que recién ascendió, no es nada sencillo. El equipo crema tendrá que lidiar con FC Cajamarca. El club liderado por Hernán Barcos llegará al Monumental en busca del batacazo, vienen de obtener un gran resultado. Derrotaron a Melgar con un contundente 3-1, con un triplete del 'Pirata'.

El partido está programado para el domingo 01 de marzo a las 6:00 pm (hora peruana). Este duelo marcará el reencuentro de Alex Valera y Hernán Barcos, los mismos que tuvieron un enfrentamiento en 2025.