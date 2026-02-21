Universitario de Deportes sufrió un amargo empate ante Sporting Cristal luego de ir ganando 2-0 hasta el primer tiempo. Sin embargo y en el análisis del técnico Javier Rabanal los cambios que hizo para la segunda mitad no respondieron y por eso advirtió que pasará con los futbolistas que no estén al100% de sus condiciones para jugar.

Javier Rabanal dio fuerte advertencia a los futbolistas de Universitario si no están al 100% para jugar

En la conferencia de prensa posterior al partido entre Universitario y Cristal, Rabanal expresó su malestar por no haber logrado la victoria contra el equipo cervecero en el Estadio Alberto Gallardo.

Para el técnico español, los cambios en el segundo tiempo hicieron que el equipo merengue no funcionara según lo planeado, por lo que la escuadra celeste aprovechó para concretar el empate.

Asimismo, Javier Rabanal aseguró que todos sus jugadores tienen que estar al 100% de sus condiciones, ya sea como titular o suplente, ya que para él todos van a jugar en algún momento y deben estar listos para asumir un gran partido.

Video: L1MAX

"100 por ciento mi responsabilidad, yo tengo que saber que estoy al frente de Universitario, que tengo una buena plantilla y soy yo quien tiene que convencerlos de que no solo son 11 jugadores los que juegan", aseguró.

"Es la primera vez en 20 años que la plantilla no consigue entender eso (que tienen que estar al 100% para jugar), y el que no lo entienda tendrá que ver los partidos desde un asiento de la grada", afirmó.

De esta forma, el entrenador crema dejó en claro que si eres jugador de Universitario de Deportes, tienes que asumir una gran responsabilidad cuando juegas, por lo que debes estar preparado física y mentalmente.

En caso de que eso no ocurra, Javier Rabanal advirtió que tendrá que ser espectador desde la grada de un estadio, ya que no jugará partidos con la camiseta merengue.

Universitario y Sporting Cristal empataron por Torneo Apertura 2026

Universitario tenía la gran ventaja sobre Cristal durante el primer tiempo al ir ganando 2 a 0; sin embargo, en la segunda mitad, los dirigidos por Paulo Autuori lograron empatarlo, dejando el encuentro 2-2 en el Estadio Alberto Gallardo.