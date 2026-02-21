- Hoy:
Universitario comparte insólito e impactante grupo junto a River Plate y Flamengo
Universitario sorprendió a todos sus hinchas tras aparecer en importante grupo junto a River Plate y Flamengo, gigantes de Sudamérica.
No es novedad que Universitario de Deportes tenga una de las dos hinchadas más importantes del Perú, junto con Alianza Lima, ya que es uno de los elencos más ganadores a nivel nacional. Por ello, recientemente se confirmó la sorprendente noticia que la 'U' conforma el mismo grupo que River Plate y Flamengo en una selecta lista que se filtró en redes sociales.
Como muchos saben, en los últimos años el aficionado merengue se ha vinculado más con la institución deportiva y ha comenzado a llenar el Estadio Monumental cada vez que al club le toca jugar de local. Por ello, según información de Transfermarkt y FootyStats, los de Ate son de los equipos en Latinoamérica que más simpatizantes llevan al estadio.
Y es que Universitario de Deportes es uno de los 10 clubes que más hinchas lleva a su recinto deportivo en promedio cada vez que le corresponde jugar en casa, con un total de 43.100 espectadores. En esta nómina aparecen grandes elencos latinoamericanos, pero los cremas son el único representante del Perú.
Eso sí, esto no quiere decir que la 'U' tenga más aficionados que Alianza Lima o Sporting Cristal exactamente, sino que el logro también se debe a que el Estadio Monumental tiene mucha más capacidad para recibir público que el Estadio Alejandro Villanueva de Matute o el Estadio Alberto Gallardo del Rímac.
Clubes de Latinoamérica que más hinchas llevan al estadio
Este ess el Top 10:
- River Plate | 84.782
- Flamengo | 61.766
- Boca Juniors | 57.200
- Sao Paulo | 46.500
- Tigres UANL | 40.600
- Racing Club | 42.800
- Universitario | 43.100
- CF Monterrey | 43.500
- Corinthians | 44.200
- Newell's Old Boys | 40.200
