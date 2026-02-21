0
Tabla de posiciones y resultados de la fecha 4 del Apertura
Hernán Barcos anotó hat-trick para FC Cajamarca ante Melgar y es el máximo goleador de la Liga 1

Hernán Barcos volvió a destacar al anotar un triplete a favor de FC Cajamarca contra FBC Melgar. Con estos goles, se convirtió en el máximo goleador de la Liga 1.

Hernán Barcos anotó hat trick para FC Cajamarca ante Melgar y es el máximo goleador de la Liga 1 | Composición: Líbero
FBC Melgar de Arequipa estaba ganando 1 a 0 a FC Cajamarca en condición de visita; sin embargo, en los minutos finales del encuentro, Hernán Barcos apareció para anotar tres golazos y poner el marcador 3 a 1 a favor del equipo cajamarquino. De esta manera, el 'Pirata' se convierte en el máximo goleador de la Liga 1 hasta el momento.

Barcos, quien ya había anotado en ocasiones anteriores para el FC Cajamarca, volvió a aparecer, pero esta vez para darle una victoria contundente a su equipo y así alegrar al pueblo cajamarquino que ansiaba un triunfo.

A los 78 minutos del segundo tiempo, cuando el partido iba 1-0 a favor de Melgar, el 'Pirata' tomó la pelota para crear una jugada y disparar desde fuera del área, logrando así anotar el gol del empate para el cuadro de Cajamarca contra Melgar.

Video: L1MAX

Y si eso fuera poco, a los 87 minutos, Hernán Barcos siguió liderando a FC Cajamarca para lograr que su equipo voltee el encuentro por 2-1 ante el elenco arequipeño con un golazo que empezó en una jugada combinada con el exjugador de Alianza Lima, Mauricio Arrasco.

Video: L1MAX

2 no fueron suficiente para que Barcos se quede satisfecho, ya que a los 90+1 del tramo final del encuentro, el delantero argentino apareció para anotar un hat-trick con un golazo desde un tiro libre que Carlos Caceda no pudo controlar.

Video: L1MAX

AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

  

