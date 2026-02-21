- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alianza Lima
- Sporting Cristal vs Universitario
- Osasuna vs Real Madrid
- Alianza Lima vs SESI
- Tabla Liga 1
- Cerro Porteño vs Olimpia
Hernán Barcos anotó hat-trick para FC Cajamarca ante Melgar y es el máximo goleador de la Liga 1
Hernán Barcos volvió a destacar al anotar un triplete a favor de FC Cajamarca contra FBC Melgar. Con estos goles, se convirtió en el máximo goleador de la Liga 1.
FBC Melgar de Arequipa estaba ganando 1 a 0 a FC Cajamarca en condición de visita; sin embargo, en los minutos finales del encuentro, Hernán Barcos apareció para anotar tres golazos y poner el marcador 3 a 1 a favor del equipo cajamarquino. De esta manera, el 'Pirata' se convierte en el máximo goleador de la Liga 1 hasta el momento.
PUEDES VER: Sporting Cristal vs Universitario EN VIVO HOY por L1 MAX: entradas, a qué hora juegan y pronóstico
Hernán Barcos anotó triplete para FC Cajamarca ante Melgar y es el máximo goleador de la Liga 1
Barcos, quien ya había anotado en ocasiones anteriores para el FC Cajamarca, volvió a aparecer, pero esta vez para darle una victoria contundente a su equipo y así alegrar al pueblo cajamarquino que ansiaba un triunfo.
A los 78 minutos del segundo tiempo, cuando el partido iba 1-0 a favor de Melgar, el 'Pirata' tomó la pelota para crear una jugada y disparar desde fuera del área, logrando así anotar el gol del empate para el cuadro de Cajamarca contra Melgar.
Video: L1MAX
Y si eso fuera poco, a los 87 minutos, Hernán Barcos siguió liderando a FC Cajamarca para lograr que su equipo voltee el encuentro por 2-1 ante el elenco arequipeño con un golazo que empezó en una jugada combinada con el exjugador de Alianza Lima, Mauricio Arrasco.
Video: L1MAX
2 no fueron suficiente para que Barcos se quede satisfecho, ya que a los 90+1 del tramo final del encuentro, el delantero argentino apareció para anotar un hat-trick con un golazo desde un tiro libre que Carlos Caceda no pudo controlar.
Video: L1MAX
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!
PRECIOS/ 29.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90