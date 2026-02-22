0
LO ÚLTIMO
Tabla de posiciones y resultados de la fecha 4 del Apertura
EN VIVO
Alianza Lima vs San Martín por el Sudamericano de Vóley

Prensa argentina elogió a Hernán Barcos tras anotar hat-trick con FC Cajamarca: "Inoxidable"

¡Sigue brillando! En Argentina reaccionaron a la magistral actuación de Hernán Barcos en el FC Cajamarca vs Melgar y no dudaron en elogiar al 'Pirata'.

Angel Curo
Prensa argentina elogió a Hernán Barcos tras anotar hat-trick con FC Cajamarca
Prensa argentina elogió a Hernán Barcos tras anotar hat-trick con FC Cajamarca | Composición: Líbero
COMPARTIR

FC Cajamarca sumó su primera victoria en esta temporada por la fecha 4 del Torneo Apertura 2026 ante Melgar. El cuadro cajamarquino perdía un gol en el marcador hasta el ingreso de Hernán Barcos. El argentino asombró a todos con un hat-trick para darle la victoria a su equipo por 3-1. Tras el encuentro, el 'Pirata' se volvió noticia en Argentina.

Mauro Cantoro, ex Universitario, explota por empate de los cremas y se dirige a Alianza Lima.

PUEDES VER: Mauro Cantoro explota tras empate de Universitario y deja alentador mensaje a Alianza Lima: "Ganar"

Prensa argentina elogió a Hernán Barcos

Resulta que, la hazaña de Hernán Barcos no solo permitió que FC Cajamarca sume sus primeros tres puntos en su historia con la Liga 1, sino que también tuvo repercusión internacional. Precisamente, el 'Diario Olé' le dedicó una nota especial a la actuación del experimentado delantero.

En la publicación destacaron que el ‘Pirata’ sigue vigente y brillando en el fútbol peruano pese a sus 41 años. Además, recordaron la eliminación que sufrió Boca Juniors ante Alianza Lima la temporada pasada, partido en el que Barcos marcó y fue señalado como el “verdugo” de los xeneizes.

Hernán Barcos. FC Cajamarca

Diario Olé de Argentina destacó a Hernán Barcos por su hat-trick con FC Cajamarca.

"Inoxidable: con tres goles a sus 41 años, Hernán Barcos, verdugo de Boca en la fase 2 de la Copa Libertadores 2025, dio vuelta el partido ante Melgar para el triunfo de su FC Cajamarca por 3-1 este sábado en la Liga 1", mencionaron en primera instancia.

En esa línea, el medio argentino describió su ingreso como una “ráfaga”, ya que entró varios minutos después de iniciar la segunda mitad y, pese a los pocos minutos en cancha, firmó un espectacular triplete.

"Fue en una ráfaga que el argentino, que llegó a este club el mes pasado, luego de quedar libre de Alianza Lima, marcó todos los tantos que le dieron la primera victoria al FC Cajamarca. Ingresó en la segunda mitad, cuando el DT Carlos Silvestri lo mandó a la cancha a los 57', un rato después de que Melgar se pusiera 1-0 con un tanto de Alec Deneumostier, y en el último envión del partido, clavó el triplete", remarcaron.

Hernán Barcos es el máximo goleador de la Liga 1 2026

Con su triplete ante Melgar, Hernán Barcos escaló a la cima de la tabla de goleadores en lo que va del Torneo Apertura. El 'Pirata' lleva 6 goles en esta temporada y su máximo perseguidor es Álex Valera con 4 anotaciones.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

Lo más visto

  1. ¿Contra Cristal? Alex Valera rompe su silencio y explica celebración tras su gol: "No me..."

  2. ¿Habrá sanción? Concha, Fara y Rabanal tuvieron fuerte cruce con hinchas de Sporting Cristal

  3. Tabla de posiciones Liga 1 2026: resultados y clasificación de la fecha 4 del Torneo Apertura

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano