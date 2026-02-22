Prensa argentina elogió a Hernán Barcos tras anotar hat-trick con FC Cajamarca: "Inoxidable"

FC Cajamarca sumó su primera victoria en esta temporada por la fecha 4 del Torneo Apertura 2026 ante Melgar. El cuadro cajamarquino perdía un gol en el marcador hasta el ingreso de Hernán Barcos. El argentino asombró a todos con un hat-trick para darle la victoria a su equipo por 3-1. Tras el encuentro, el 'Pirata' se volvió noticia en Argentina.

Prensa argentina elogió a Hernán Barcos

Resulta que, la hazaña de Hernán Barcos no solo permitió que FC Cajamarca sume sus primeros tres puntos en su historia con la Liga 1, sino que también tuvo repercusión internacional. Precisamente, el 'Diario Olé' le dedicó una nota especial a la actuación del experimentado delantero.

En la publicación destacaron que el ‘Pirata’ sigue vigente y brillando en el fútbol peruano pese a sus 41 años. Además, recordaron la eliminación que sufrió Boca Juniors ante Alianza Lima la temporada pasada, partido en el que Barcos marcó y fue señalado como el “verdugo” de los xeneizes.

Diario Olé de Argentina destacó a Hernán Barcos por su hat-trick con FC Cajamarca.

"Inoxidable: con tres goles a sus 41 años, Hernán Barcos, verdugo de Boca en la fase 2 de la Copa Libertadores 2025, dio vuelta el partido ante Melgar para el triunfo de su FC Cajamarca por 3-1 este sábado en la Liga 1", mencionaron en primera instancia.

En esa línea, el medio argentino describió su ingreso como una “ráfaga”, ya que entró varios minutos después de iniciar la segunda mitad y, pese a los pocos minutos en cancha, firmó un espectacular triplete.

"Fue en una ráfaga que el argentino, que llegó a este club el mes pasado, luego de quedar libre de Alianza Lima, marcó todos los tantos que le dieron la primera victoria al FC Cajamarca. Ingresó en la segunda mitad, cuando el DT Carlos Silvestri lo mandó a la cancha a los 57', un rato después de que Melgar se pusiera 1-0 con un tanto de Alec Deneumostier, y en el último envión del partido, clavó el triplete", remarcaron.

Hernán Barcos es el máximo goleador de la Liga 1 2026

Con su triplete ante Melgar, Hernán Barcos escaló a la cima de la tabla de goleadores en lo que va del Torneo Apertura. El 'Pirata' lleva 6 goles en esta temporada y su máximo perseguidor es Álex Valera con 4 anotaciones.