Hernán Barcos dejó fuerte mensaje tras marcar hat-trick: "Muchas veces falta..."

Pese a los comentarios en su contra por parte de algunos detractores, Hernán Barcos demostró que sigue más vigente que nunca y marcó un hat-trick para darle el triunfo a FC Cjamarca sobre Melgar por el Torneo Apertura 2026. Tras ello, el 'Pirata' sorprendió y brindó declaraciones muy interesantes, ya que reveló qué le falta a otros planteles.

Como sabemos, el ex Alianza Lima se convirtió en flamante fichaje del recién ascendido a la Liga 1 luego de que en Matute no quisieran renovarle contrato. Al parecer fue la peor decisión que han tomado los íntimos en años, ya que el delantero argentino sigue convirtiendo goles y demostrando el excelente profesional que es.

Bajo esa premisa, ahora el atacante sorprendió con sus comentarios. "Muy feliz. Se nos cuestionó mucho durante la semana, pero este grupo tiene compromiso y humildad que muchas veces falta. Jugué 30 minutos e hice tres goles gracias a todo el equipo", precisó Hernán Barcos para las cámaras de L1 MAX tras el triunfo de FC Cajamarca en el Torneo Apertura 2026.

Hernán Barcos sigue haciendo historia.

De esta forma, el 'Pirata' confesó que lo más importante es mantener firme sus convicciones y tener humildad, algo que no todos los planteles de la Liga 1 tienen. Vale precisar que esta fue la primera victoria en la historia del club cajamarquino en la Primera División del Perú, por lo que sin duda alguna el ex Alianza Lima se ganó el corazón de la hinchada.

¿Cuántos goles tiene Hernán Barcos este 2026?

Hernán Barcos es el máximo goleador de la Liga 1 2026 para sorpresa de muchos, ya que tiene un total de 6 tantos en tres partidos disputados. De los 7 goles que tiene FC Cajamarca hasta el momento, 6 han sido del 'Pirata' y es la sensación del campeonato nacional.