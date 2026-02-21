0
EN DIRECTO
Tabla de posiciones y resultados de la fecha 4 del Apertura
EN VIVO
Cristal vs Universitario HOY desde el Gallardo

DT de Sport Boys dio fuerte comentario sobre Alianza Lima tras perder: "Ellos..."

El técnico de Sport Boys, Jaime de la Pava, se pronunció con firmeza sobre Alianza Lima después de la derrota por 1 a 0 en Matute.

Luis Blancas
Jaime de la Pava, DT de Sport Boys, dio fuerte comentario sobre Alianza Lima tras perder en el Estadio Alejandro Villanueva
Jaime de la Pava, DT de Sport Boys, dio fuerte comentario sobre Alianza Lima tras perder en el Estadio Alejandro Villanueva | Composición: Líbero
COMPARTIR

Alianza Lima volvió a la victoria al ganar 1-0 a Sport Boys en la cuarta fecha del Torneo Apertura de la Liga 1. Sin embargo, el técnico del cuadro rosado, Jaime de la Pava, no recibió buenas opiniones por parte de los hinchas al no lograr la victoria. Tras el partido, el entrenador colombiano no se guardó nada y emitió un comentario contundente sobre el club blanquiazul.

Futbolista dejó Universitario y ahora se rinde en elogios ante camiseta de Alianza Lima

PUEDES VER: Se fue de Universitario y ahora se rinde en elogios ante camiseta de Alianza: "La gloriosa"

Jaime de la Pava, DT de Sport Boys, dio fuerte comentario sobre Alianza Lima tras perder en el Estadio Alejandro Villanueva

En la conferencia de prensa, De la Pava fue consultado sobre el partido que sostuvo ante Alianza dirigiendo a Boys y afirmó que la escuadra chalaca le hizo un partido muy parejo al equipo íntimo; sin embargo, supieron aprovechar la pelota parada que terminó en gol.

"Fue un juego en el que tácticamente nos neutralizamos. El partido se desequilibró en una pelota quieta, y ellos supieron aprovecharla. Tuvimos tiros de esquina que ejecutamos cortos, a pesar de contar con jugadores fuertes en el juego aéreo", afirmó en primera instancia.

alianza lima sport boys

Alianza Lima ganó 1-0 a Sport Boys por la cuarta fecha del Torneo Apertura de la Liga 1.

Asimismo, fue consultado sobre qué le falta a Sport Boys para alcanzar una victoria e hizo autocrítica por no lograr que sus futbolistas concreten sus goles en el duelo ante Alianza Lima en el Estadio Alejandro Villanueva.

"Debemos tener más profundidad en el tercio ofensivo, nos está faltando claridad y precisión. Al final, fue un juego muy equilibrado que se definió por ese balón parado. Tuvimos que aprovechar el balón parado", concluyó.

Alianza Lima ganó a Sport Boys por el Torneo Apertura

Alianza Lima ganó 1-0 a Sport Boys en la cuarta fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 y ahora se sitúa como uno de los líderes del certamen tras obtener 10 puntos de 12 posibles. De esta manera, Pablo Guede aseguró su continuidad antes de los difíciles enfrentamientos que les esperan en el campeonato local.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

Lo más visto

  1. Universitario ganó 3-1, salió campeón y desató la algarabía a la hinchada merengue

  2. Universitario emociona a hinchas y avanza con negociaciones para firmar a campeón de la MLS

  3. Sporting Cristal vs. Universitario: las imponentes alineaciones para el partido de hoy

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano