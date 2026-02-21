DT de Sport Boys dio fuerte comentario sobre Alianza Lima tras perder: "Ellos..."

Alianza Lima volvió a la victoria al ganar 1-0 a Sport Boys en la cuarta fecha del Torneo Apertura de la Liga 1. Sin embargo, el técnico del cuadro rosado, Jaime de la Pava, no recibió buenas opiniones por parte de los hinchas al no lograr la victoria. Tras el partido, el entrenador colombiano no se guardó nada y emitió un comentario contundente sobre el club blanquiazul.

Jaime de la Pava, DT de Sport Boys, dio fuerte comentario sobre Alianza Lima tras perder en el Estadio Alejandro Villanueva

En la conferencia de prensa, De la Pava fue consultado sobre el partido que sostuvo ante Alianza dirigiendo a Boys y afirmó que la escuadra chalaca le hizo un partido muy parejo al equipo íntimo; sin embargo, supieron aprovechar la pelota parada que terminó en gol.

"Fue un juego en el que tácticamente nos neutralizamos. El partido se desequilibró en una pelota quieta, y ellos supieron aprovecharla. Tuvimos tiros de esquina que ejecutamos cortos, a pesar de contar con jugadores fuertes en el juego aéreo", afirmó en primera instancia.

Alianza Lima ganó 1-0 a Sport Boys por la cuarta fecha del Torneo Apertura de la Liga 1.

Asimismo, fue consultado sobre qué le falta a Sport Boys para alcanzar una victoria e hizo autocrítica por no lograr que sus futbolistas concreten sus goles en el duelo ante Alianza Lima en el Estadio Alejandro Villanueva.

"Debemos tener más profundidad en el tercio ofensivo, nos está faltando claridad y precisión. Al final, fue un juego muy equilibrado que se definió por ese balón parado. Tuvimos que aprovechar el balón parado", concluyó.

Alianza Lima ganó 1-0 a Sport Boys en la cuarta fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 y ahora se sitúa como uno de los líderes del certamen tras obtener 10 puntos de 12 posibles. De esta manera, Pablo Guede aseguró su continuidad antes de los difíciles enfrentamientos que les esperan en el campeonato local.