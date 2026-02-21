Kevin Quevedo explota contra Reimond Manco por acusarlo de llegar tarde a Alianza: "Payaso de..."

Uno de los jugadores que no se hizo presente en el Alianza Lima vs Sport Boys fue Kevin Quevedo. El atacante de los blanquiazules no conformó parte de la lista de convocados, por lo que generó muchas interrogantes en la afición blanquiazul. En medio de esa novedad, Reimond Manco se pronunció públicamente para revelar la razón de la ausencia del jugador de 28 años.

En su programa "A la cama con el Rei", el ex Jotita no calló en vivo y confesó tener información exclusiva del por qué Kevin Quevedo no fue considerado ante Sport Boys. Dentro de lo expuesto, indica que el atacante llegó tarde a un entrenamiento y que eso conllevó a una severa medida de Pablo Guede.

"Tengo información sobre por qué (Kevin) Quevedo no está en la lista de convocados. Estaba incluido, pero lo excluyeron porque llegó tarde al entrenamiento", manifestó Reimond Manco durante el programa "A la cama con el Rei".

Ante estas declaraciones que se hicieron viral en redes sociales, el mismo Kevin Quevedo no calló en lo absoluto y utilizó sus redes sociales para responder públicamente al exfutbolista que reveló esta información sobre su persona. El delantero de los blanquiazules lo tildó de "payaso" y en cierta manera negó dichas afirmaciones del 'Rei'.

"Tengo información...(risas) Payaso de...", se puede leer en el mensaje de una de sus stories de Instagram, el cual replica una gráfica de LÍBERO en el que informa lo expuesto por Reimond Manco sobre su persona.

Kevin Quevedo arremete contra Reimond Manco.

Pablo Guede explicó ausencia de Kevin Quevedo

En conferencia de prensa, el DT de Alianza Lima, Pablo Guede, indicó que fue una decisión técnica la salida de Kevin Quevedo en la lista de convocados. Indica que debe seguir trabajando, ya que debe estar en sintonía de los compañeros por salir de una lesión de pretemporada.

"Kevin tiene que seguir entrenando. Se lesionó en la pretemporada, y al ritmo que estamos es difícil de entrar. Igualmente lo puse, porque confío en Kevin pero son cuestiones de momentos. Como hoy, prefería a Luis, Kevin debe seguir trabajando porque es un buen jugador", manifestó Pablo Guede en conferencia de prensa.