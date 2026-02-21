- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alianza Lima
- Sporting Cristal vs Universitario
- Osasuna vs Real Madrid
- Alianza Lima vs SESI
- Tabla Liga 1
- Cerro Porteño vs Olimpia
Jorge Fossati fue directo y reveló si será entrenador de Alianza Lima: "No descarto la posibilidad..."
Fossati rompió su silencio para referirse a la posibilidad de llegar a ser entrenador de Alianza Lima en un futuro ante una hipotética salida de Pablo Guede.
Debido a los rumores que lo vinculan con Alianza Lima, Jorge Fossati decidió realizar una entrevista y revelar si realmente aceptaría ser DT del equipo Íntimo. Durante los últimos días, su nombre ha sonado en la órbita del elenco blanquiazul y finalmente se pronunció al respecto. El 'Nono' logró el tricampeonato con Universitario y luego terminó su vínculo con la institución crema.
PUEDES VER: Alianza Lima se impuso 4-1 ante importante rival e ilusiona a sus hinchas con el título 2026
Jorge Fossati fue claro y reveló si será DT de Alianza Lima
En medio de la mala relación entre la hinchada y el equipo de Alianza Lima, se habla sobre una posibilidad de buscar el reemplazo del entrenador argentino. Uno de los nombres que salió a la luz fue el de Jorge Fossati, exestratega de Universitario y quien pasó a la historia como uno de los más exitosos.
La hinchada de la 'U' puede estar tranquila, ya que el 'Nono' descartó cualquier posibilidad de llegar al cuadro íntimo. En una entrevista con el programa 'Trisano TV', Fossati explicó que actualmente no está pensando en un nuevo proyecto deportivo, pero tampoco le cerró las puertas a su regreso. "No descarto la posibilidad que algún día pueda volver a trabajar", indicó.
Por si fuera poco, tampoco perdió la oportunidad para desmentir su llegada a Alianza Lima. "Hoy por hoy tengo que decirte algo tajante respecto a tu pregunta. No, no trabajaría en otro equipo que no sea Universitario porque me parecería, de mi parte, que por el respeto al hincha de Universitario y el respeto que nos han brindado, no iría. Que no se malentienda con otros casos que ya han pasado porque hablo por mí situación personal. No me veo en otro club después haber estado y vivido en Universitario", agregó.
(Video: Trisano TV)
Jorge Fossati llegó a Universitario en el 2023 y en su primer año fue campeón. Tras ello, aceptó el reto de dirigir a la selección peruana, pero los resultados no lo acompañaron y regresó a la 'U' para sellar el tricampeonato en el fútbol peruano. Actualmente está sin equipo y sus planes son mantenerse así durante un buen tiempo, pero no queda excluida la posibilidad de un regreso.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!
PRECIOS/ 29.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90