Jorge Fossati fue directo y reveló si será entrenador de Alianza Lima: "No descarto la posibilidad..."

Debido a los rumores que lo vinculan con Alianza Lima, Jorge Fossati decidió realizar una entrevista y revelar si realmente aceptaría ser DT del equipo Íntimo. Durante los últimos días, su nombre ha sonado en la órbita del elenco blanquiazul y finalmente se pronunció al respecto. El 'Nono' logró el tricampeonato con Universitario y luego terminó su vínculo con la institución crema.

Jorge Fossati fue claro y reveló si será DT de Alianza Lima

En medio de la mala relación entre la hinchada y el equipo de Alianza Lima, se habla sobre una posibilidad de buscar el reemplazo del entrenador argentino. Uno de los nombres que salió a la luz fue el de Jorge Fossati, exestratega de Universitario y quien pasó a la historia como uno de los más exitosos.

La hinchada de la 'U' puede estar tranquila, ya que el 'Nono' descartó cualquier posibilidad de llegar al cuadro íntimo. En una entrevista con el programa 'Trisano TV', Fossati explicó que actualmente no está pensando en un nuevo proyecto deportivo, pero tampoco le cerró las puertas a su regreso. "No descarto la posibilidad que algún día pueda volver a trabajar", indicó.

Por si fuera poco, tampoco perdió la oportunidad para desmentir su llegada a Alianza Lima. "Hoy por hoy tengo que decirte algo tajante respecto a tu pregunta. No, no trabajaría en otro equipo que no sea Universitario porque me parecería, de mi parte, que por el respeto al hincha de Universitario y el respeto que nos han brindado, no iría. Que no se malentienda con otros casos que ya han pasado porque hablo por mí situación personal. No me veo en otro club después haber estado y vivido en Universitario", agregó.

(Video: Trisano TV)

Jorge Fossati llegó a Universitario en el 2023 y en su primer año fue campeón. Tras ello, aceptó el reto de dirigir a la selección peruana, pero los resultados no lo acompañaron y regresó a la 'U' para sellar el tricampeonato en el fútbol peruano. Actualmente está sin equipo y sus planes son mantenerse así durante un buen tiempo, pero no queda excluida la posibilidad de un regreso.