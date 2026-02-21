Hinchas de Alianza Lima explotaron pese a la victoria ante Sport Boys: "Fuera Guede" - VIDEO

El mal momento que atraviesa Alianza Lima no parece cesar pese a la victoria por 1-0 que obtuvieron ante Sport Boys en la fecha 4 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Los blanquiazules se impusieron con su rendimiento, pero sigue sin cumplir con las expectativas de los hinchas. Por ello, tras el final de partido, expresaron con fuerte críticas contra los jugadores y Pablo Guede.

Hinchas de Alianza Lima explotaron pese a la victoria ante Sport Boys

La hinchada de Alianza Lima buscaba que su equipo presentara un mejor rendimiento y ganara con contundencia ante un clásico rival como Sport Boys. Sin embargo, esto no sucedió ya que el equipo se vio falto de ideas y eficacia de cara al arco. Por ello, los aficionados blanquiazules no dudaron en expresar su profundo rechazo hacia todo el plantel.

Al final del partido, un sector de la hinchada hizo sentir su gran molestia y arremetió en contra de los jugadores y el DT Pablo Guede, mientras abandonaban el campo rumbo a los vestuarios. "Fuera, mier**. Fuera, Guede", se logra escuchar de las quejas de los hinchas en un video grabado por un hincha desde la tribuna.

Y es que, los blanquiazules no lograron brillar ante un rival que no presentó ocasiones claras en ataque y, por el contrario, quedó relegado en su campo apelando a contragolpes que no resultaron efectivos.

Jugadores de Alianza Lima respondieron a críticas de hinchas

Luego del final del partido, figuras de Alianza Lima como Paolo Guerrero, Mateo Antoni y Jairo Vélez respondieron a los cuestionamientos de los hinchas. "Nos incomoda la reacción del hincha, por que nosotros damos todo en la cancha. Creo que deben estar feliz cuando Alianza gana. Nosotros entregamos la vida para sacar el resultado, se ganó y nos vamos confundidos por las pifias", expresó el 'Depredador'.

"Hacen parecer que estamos peleando el descenso y recién vamos 4 fechas. Nos vamos contentos porque ganamos en casa y tu propia gente te silba y abuchea. Me da un poco de tristeza la reacción del hincha", señaló Vélez.

"No nos sentimos respaldados tan por la gente. Ganamos y nos vamos silbados, es algo capaz que no se entiende", manifestó Antoni.