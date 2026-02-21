Pablo Guede sorprende con determinante medida tras cuestionada victoria ante Sport Boys

Alianza Lima sigue sumergido en una crisis deportiva y grandes cuestionamientos por parte de su hinchada. Pese a la victoria ante Sport Boys, los hinchas recriminaron el rendimiento del equipo y el planteamiento de Pablo Guede, motivo por el que piden su salido. En medio de ello, el técnico argentino sorprendió al tomar una inesperada medida.

La medida que tomó Pablo Guede tras victoria ante Sport Boys

Pese a que Alianza Lima tuvo una mejora en su juego, sigue siendo insuficiente para cumplir con las expectativas que tienen los aficionados, que esperaban ver a su equipo golear ante un Sport Boys que quedó replegado en el campo, razón por la que pifiaron a los jugadores y al entrenador a su salida del campo.

Sin embargo, pese a los cuestionamientos, Pablo Guede decidió tomar una impactante decisión con su plantel. Según indicó el periodista Gerson Cuba, el equipo retornará a los entrenamientos recién para el lunes 23 de febrero. De esta forma, Pablo Guede le otorgó dos días de descanso a sus jugadores.

Alianza Lima recibió abucheos pese a la victoria ante Sport Boys. Foto: Liga 1

Esta medida sorprende considerando que el equipo aún tiene gran margen de mejora, ya que sus victorias lo han conseguido con un marcador apretado y diferencia de solo un gol. Además, la continuidad de Pablo Guede sigue en tela de juicio, por lo que se esperaba que aprovechen cada día de entrenamiento.

Cabe señalar que el próximo partido de Alianza Lima será ante UTC en Cajamarca el próximo sábado 28 de febrero. De esta manera, el equipo tendrá cinco días para prepararse y poder mejorar su imagen en el campo.

Pablo Guede explotó en la conferencia de prensa

Durante la conferencia de prensa, el técnico blanquiazul explotó con los periodistas por las consultas sobre el rendimiento del equipo y su posible salida del banquillo. Ante ello, Guede recordó que el equipo ha obtenido buenos resultados en la Liga 1 y dejó entrever que buscan desestabilizar al club.

"Por qué no me preguntan por qué tenemos 10 puntos sobre 12? Cuantas más veces siguen repitiendo una cosa, termina siendo verdad. Estaría bueno que me pregunten sobre lo bueno, no sé si por maldad o por desestabilizar. 'Jugando mal, el equipo no me entiende, quedamos eliminados con un penal'. (Sobre la Copa Libertadores) ¿Quién salió figura? El arquero", fue una de sus declaraciones.