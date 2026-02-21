Titular de Alianza Lima da fuerte revelación sobre presente del club: "Queremos jugar mejor"

Alianza Lima triunfó en Matute ante Sport Boys, pero las críticas se mantienen en tienda blanquiazul por el rendimiento del equipo en cada compromiso. En medio de ello, uno de los jugadores que fue titular ante los rosados tomó la palabra en zona mixta para dar sus sensaciones del presente 'íntimo'.

Futbolista de Alianza Lima revela presente del club

Se trata de Esteban Pavez, el volante chileno que volvió a jugar un partido con Alianza Lima y esta vez en la Liga 1 2026. Su debut en el torneo peruano dejó muchos comentarios entre los aficionados, por lo que ahora el jugador se dirigió a la prensa para expresar su sentir ante esta victoria.

Es claro que siempre se alegra por los tres puntos en este arranque de temporada, pero es consciente de que el hincha exige un mejor rendimiento. Pavez comparte ello y sabe que deben seguir trabajando día a día, pero asegura que todo el plantel está unido y apuntando hacia el mismo objetivo que es el título nacional.

"Estamos muy bien, llevamos 10 puntos en cuatro partidos. El grupo está muy bien, había que ganar, obviamente queremos jugar mejor, hacer más goles, pero lo importante son los 3 puntos. Yo estoy feliz, el grupo está muy unido. Vine a ser campeón acá y creo que tenemos un gran equipo, el grupo me recibió muy bien, hay un grupo lindo y queremos hacer algo importante este año. Partido a partido me iré sintiendo mejor"

Esteban Pavez se pronunció sobre presente de Alianza Lima.

Estaban Pavez jugó un total de 83 minutos con camiseta de Alianza Lima en el choque ante Sporty Boys. El mediocampista fue reemplazado por Gianfranco Chávez y espera poco a poco estar al 100% para aportar toda su experiencia en esta edición 2026 de la Liga 1.

Próximo partido de Alianza Lima

El siguiente partido de Alianza Lima será ante UTC en Cajamarca. El cuadro blanquiazul tiene una cita en provincia este sábado 28 de febrero a partir de las 13:15 horas locales (18:15 horas GMT) con la transmisión de L1 MAX.