- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alianza Lima
- Sporting Cristal vs Universitario
- Osasuna vs Real Madrid
- Alianza Lima vs SESI
- Tabla Liga 1
- Cerro Porteño vs Olimpia
Titular de Alianza Lima da fuerte revelación sobre presente del club: "Queremos jugar mejor"
Futbolista de Alianza Lima que jugó casi los 90 minutos, sorprendió con firmes declaraciones sobre el presente del club en la Liga 1 2026.
Alianza Lima triunfó en Matute ante Sport Boys, pero las críticas se mantienen en tienda blanquiazul por el rendimiento del equipo en cada compromiso. En medio de ello, uno de los jugadores que fue titular ante los rosados tomó la palabra en zona mixta para dar sus sensaciones del presente 'íntimo'.
PUEDES VER: Óscar del Portal da firme comentario sobre presente de Alianza: "Lo de la Copa no se va a borrar"
Futbolista de Alianza Lima revela presente del club
Se trata de Esteban Pavez, el volante chileno que volvió a jugar un partido con Alianza Lima y esta vez en la Liga 1 2026. Su debut en el torneo peruano dejó muchos comentarios entre los aficionados, por lo que ahora el jugador se dirigió a la prensa para expresar su sentir ante esta victoria.
Es claro que siempre se alegra por los tres puntos en este arranque de temporada, pero es consciente de que el hincha exige un mejor rendimiento. Pavez comparte ello y sabe que deben seguir trabajando día a día, pero asegura que todo el plantel está unido y apuntando hacia el mismo objetivo que es el título nacional.
"Estamos muy bien, llevamos 10 puntos en cuatro partidos. El grupo está muy bien, había que ganar, obviamente queremos jugar mejor, hacer más goles, pero lo importante son los 3 puntos. Yo estoy feliz, el grupo está muy unido. Vine a ser campeón acá y creo que tenemos un gran equipo, el grupo me recibió muy bien, hay un grupo lindo y queremos hacer algo importante este año. Partido a partido me iré sintiendo mejor"
Esteban Pavez se pronunció sobre presente de Alianza Lima.
Estaban Pavez jugó un total de 83 minutos con camiseta de Alianza Lima en el choque ante Sporty Boys. El mediocampista fue reemplazado por Gianfranco Chávez y espera poco a poco estar al 100% para aportar toda su experiencia en esta edición 2026 de la Liga 1.
Próximo partido de Alianza Lima
El siguiente partido de Alianza Lima será ante UTC en Cajamarca. El cuadro blanquiazul tiene una cita en provincia este sábado 28 de febrero a partir de las 13:15 horas locales (18:15 horas GMT) con la transmisión de L1 MAX.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!
PRECIOS/ 29.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90