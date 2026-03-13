Paulo Autuori dejará fuera del equipo a Christofer Gonzales durante un mes: "No debía..."

Durante la clasificación de Sporting Cristal a la Fase de Grupos de la Copa Libertadores 2026 hubo un personaje que estuvo por momentos en el ojo de la tormenta: Christofer Gonzales. El mediocampista nacional se falló un penal decisivo tras ‘picarla’ frente al portero rival y causó la molestia de todos los hinchas celestes. Tras ello, ahora Paulo Autuori lo dejará fuera del plantel por al menos un mes, perdiéndose así duelos importantes del Torneo Apertura.

Como muchos saben, el error del popular ‘Canchita’ pudo costarle caro a la institución del Rímac y eso fue tomado como irresponsabilidad absoluta para la numerosa afición ‘cervecera’. Sin embargo, el hecho de que ahora se vaya a ausentar de las canchas no tiene nada que ver con lo sucedido el pasado miércoles en el Estadio Alejandro Villanueva, sino con algo mucho más grave para el futbolista de la selección peruana.

Resulta que, según informó el periodista Gustavo Peralta en el programa Linkeados, Christofer Gonzales se encuentra lesionado y por ello Paulo Autuori se vio en la obligación de darle descanso total. El hombre de Sporting Cristal no podrá jugar los próximos partidos de la Liga 1 2026, pero todo apunta a que se encontrará recuperado para el inicio de la Fase de Grupos de la Copa Libertadores.

“'Canchita' tiene para un mes de baja. Tiene un tema colateral. Tres semanas más una de recuperación. Tiene distensión de ligamento colateral. Jugó así ante Carabobo. Tenía forrada la rodilla, no debía jugar. Autuori le dijo que si había penales entraba”, indicó el mencionado comunicador en transmisión de YouTube. De esta forma, el mediocampista nacional entrará en reposo para regresar al 100% durante abril.

¿Qué partidos se perderá Christofer Gonzales?

Según el calendario, estos son los partidos en los que no estará: