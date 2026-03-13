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Reportan que arquero de selección internacional fue secuestrado y hay preocupación por su vida

Portero de la selección nacional fue secuestrado hace varios días y tanto su familia como los hinchas del fútbol temen por su seguridad.

Francisco Esteves
Portero de la selección nacional fue secuestrado.
Portero de la selección nacional fue secuestrado.
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La inseguridad ciudadana no es un tema que se deba tomar a la ligera, ya que muchas veces esta termina en el fallecimiento de alguna persona que podría ser un familiar o ser querido. En esta ocasión, un portero de la selección nacional fue secuestrado desde hace algunos días y no hay información de él, por lo que muchos temen lo peor.

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Si bien esto no se trata de un hecho ocurrido en Perú, de todas formas conmueve al mundo del fútbol y sobre todo por la situación que atraviesa la nación del deportista. Ocurrió en Irán, país que está en conflicto bélico y donde los opositores al régimen muchas veces terminan desapareciendo y nunca más vuelven a ser vistos con vida.

Portero internacional fue secuestrado

En esa línea, el portero de la selección de Irán, Rashid Mazaheri, publicó hace tres semanas una historia en Instagram donde criticaba a las autoridades de su país y al líder supremo Ali Khamenei, a quien llamó ‘Satanás’. Tras ello, diversos medios internacionales aseguran que su esposa lo dio como desaparecido.

Rashid Mazaheri

Rashid Mazaheri no aparece.

Todo apunta a que el jugador iraní fue secuestrado por el régimen de la nación asiática y hasta el momento no ha vuelto a ser visto. La única información que salió a la luz fue la del periódico Far News, ya que según tal medio el futbolista fue citado ante la justicia por un presunto fraude de 4 mil millones de toman (80.000 dólares) y que únicamente está "explotando la situación del país e inventando mentiras para evitar pagar sus deudas".

Sin embargo, la esposa de Rashid Mazaheri inmediatamente aseguró que esto se trata de una mentira total y que su conyugue no ha estado involucrado en ningún delito. “Cualquier informe que sugiera su arresto por cuestiones financieras son mentiras inventadas destinadas a ocultar la verdad”, publicó en Instagram. Hasta el momento el portero no aparece y todos en el mundo del fútbol oran por su salud.

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Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

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