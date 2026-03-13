Reportan que arquero de selección internacional fue secuestrado y hay preocupación por su vida

La inseguridad ciudadana no es un tema que se deba tomar a la ligera, ya que muchas veces esta termina en el fallecimiento de alguna persona que podría ser un familiar o ser querido. En esta ocasión, un portero de la selección nacional fue secuestrado desde hace algunos días y no hay información de él, por lo que muchos temen lo peor.

Si bien esto no se trata de un hecho ocurrido en Perú, de todas formas conmueve al mundo del fútbol y sobre todo por la situación que atraviesa la nación del deportista. Ocurrió en Irán, país que está en conflicto bélico y donde los opositores al régimen muchas veces terminan desapareciendo y nunca más vuelven a ser vistos con vida.

Portero internacional fue secuestrado

En esa línea, el portero de la selección de Irán, Rashid Mazaheri, publicó hace tres semanas una historia en Instagram donde criticaba a las autoridades de su país y al líder supremo Ali Khamenei, a quien llamó ‘Satanás’. Tras ello, diversos medios internacionales aseguran que su esposa lo dio como desaparecido.

Rashid Mazaheri no aparece.

Todo apunta a que el jugador iraní fue secuestrado por el régimen de la nación asiática y hasta el momento no ha vuelto a ser visto. La única información que salió a la luz fue la del periódico Far News, ya que según tal medio el futbolista fue citado ante la justicia por un presunto fraude de 4 mil millones de toman (80.000 dólares) y que únicamente está "explotando la situación del país e inventando mentiras para evitar pagar sus deudas".

Sin embargo, la esposa de Rashid Mazaheri inmediatamente aseguró que esto se trata de una mentira total y que su conyugue no ha estado involucrado en ningún delito. “Cualquier informe que sugiera su arresto por cuestiones financieras son mentiras inventadas destinadas a ocultar la verdad”, publicó en Instagram. Hasta el momento el portero no aparece y todos en el mundo del fútbol oran por su salud.