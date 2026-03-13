- Hoy:
- Partidos de hoy
- Sporting Cristal
- Alianza Lima
- Universitario
- FC Cajamarca vs Comerciantes Unidos
- Copa Libertadores
- Programación Liga 1
- Liga Peruana de Vóley
Reportan que arquero de selección internacional fue secuestrado y hay preocupación por su vida
Portero de la selección nacional fue secuestrado hace varios días y tanto su familia como los hinchas del fútbol temen por su seguridad.
La inseguridad ciudadana no es un tema que se deba tomar a la ligera, ya que muchas veces esta termina en el fallecimiento de alguna persona que podría ser un familiar o ser querido. En esta ocasión, un portero de la selección nacional fue secuestrado desde hace algunos días y no hay información de él, por lo que muchos temen lo peor.
PUEDES VER: Copa Libertadores 2026: bombos y clasificados a la Fase de Grupos con la 'U', Cristal y Cusco FC
Si bien esto no se trata de un hecho ocurrido en Perú, de todas formas conmueve al mundo del fútbol y sobre todo por la situación que atraviesa la nación del deportista. Ocurrió en Irán, país que está en conflicto bélico y donde los opositores al régimen muchas veces terminan desapareciendo y nunca más vuelven a ser vistos con vida.
Portero internacional fue secuestrado
En esa línea, el portero de la selección de Irán, Rashid Mazaheri, publicó hace tres semanas una historia en Instagram donde criticaba a las autoridades de su país y al líder supremo Ali Khamenei, a quien llamó ‘Satanás’. Tras ello, diversos medios internacionales aseguran que su esposa lo dio como desaparecido.
Rashid Mazaheri no aparece.
Todo apunta a que el jugador iraní fue secuestrado por el régimen de la nación asiática y hasta el momento no ha vuelto a ser visto. La única información que salió a la luz fue la del periódico Far News, ya que según tal medio el futbolista fue citado ante la justicia por un presunto fraude de 4 mil millones de toman (80.000 dólares) y que únicamente está "explotando la situación del país e inventando mentiras para evitar pagar sus deudas".
Sin embargo, la esposa de Rashid Mazaheri inmediatamente aseguró que esto se trata de una mentira total y que su conyugue no ha estado involucrado en ningún delito. “Cualquier informe que sugiera su arresto por cuestiones financieras son mentiras inventadas destinadas a ocultar la verdad”, publicó en Instagram. Hasta el momento el portero no aparece y todos en el mundo del fútbol oran por su salud.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Cuponidad Productos
Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER
PRECIOS/ 12.90
Stetik Laser
Láser CO2 fraccionado para retirar 5 lunares
PRECIOS/ 37.80
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90