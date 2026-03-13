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PELIGRO por dos sospechosos: así fue su fallido MILLONARIO PLAN DE ROBO en los Walmart de Oklahoma
Dos hombres enfrentan cargos por intentar sustraer mercancía costosa de 19 tiendas Walmart en Oklahoma, usando la función Escanear y Pagar para evitar el pago.
Un gran jurado de Oklahoma presentó cargos formales contra dos hombres acusados de orquestar un plan para robar mercancía de varias tiendas Walmart en distintos estados de Estados Unidos. Las autoridades sostienen que el presunto esquema involucra decenas de robos en tiendas y pérdidas valoradas en decenas de miles de dólares.
Acusan a dos personas por robos en tiendas Walmart de Oklahoma.
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Detalles del millonario plan de robo fallido en Walmart de Oklahoma y los cargos presentados
Según documentos judiciales revelados el 10 de marzo, Angel Jones y Christopher Loepke, ambos de 44 años, enfrentan varios cargos relacionados con conspiración y hurto de mercancía en establecimientos comerciales. El gran jurado presentó los cargos formalmente el 4 de marzo, que incluyen:
- Conspiración para cometer hurto de mercancía en un establecimiento comercial.
- Hurto de mercancía en un establecimiento comercial.
- Participación en una serie de delitos.
Las acusaciones indican que, entre el 5 y el 7 de diciembre de 2025, Jones y Loepke habrían robado mercancía de 19 tiendas Walmart en distintas localidades de Oklahoma, incluyendo Oklahoma City, Tulsa, Norman, Edmond, Shawnee y otras ciudades del estado.
La investigación detalla que los sospechosos utilizaban la función Scan & Go o Escanear y Pagar de Walmart para engañar al sistema. Escaneaban un producto de bajo precio, pagaban por ese artículo y se llevaban otro de mayor valor sin abonar la diferencia. En uno de los casos descritos, habrían escaneado repetidamente una calculadora barata para llevarse tres de mayor precio sin pagar lo correspondiente.
Según la fuente principal de información, esto no solo ocurrió en Oklahoma; el plan, que duró seis meses, provocó pérdidas de más de 55 000 dólares en tiendas Walmart de 15 estados, según reporta KFOR Oklahoma’s News 4 Local News.
Impacto del presunto robo y respuesta de las autoridades
La Oficina del Fiscal General de Oklahoma, encabezada por Gentner Drummond, declaró que este supuesto esquema de robos organizados podría perjudicar a las empresas minoristas y, en última instancia, afectar a los consumidores. Drummond señaló que estos actos delictivos "perjudican a las empresas y, en última instancia, aumentan los precios para los consumidores trabajadores de Oklahoma" y subrayó que su oficina seguirá colaborando con la policía y los comercios para llevar a los responsables ante la justicia.
Los documentos del caso señalan que los acusados habrían sustraído artículos, como cromos y calculadoras, en tiendas de Oklahoma, por un valor total estimado de hasta 15.000 dólares solo en ese estado.
Además, medios locales como KSHB, en Kansas City, informaron que Jones y Loepke fueron arrestados en Harrisonville, Missouri, bajo sospecha de cargos similares, ampliando la investigación más allá de las fronteras de Oklahoma.
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