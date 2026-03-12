¡Mucha atención! Recientemente, una mujer llamó la atención en las redes sociales luego que abollara su automóvil y optara por repararlo por su cuenta antes de llevarlo a un taller mecánico. ¿Por qué este hecho está vinculado a la tienda Dollar Tree?

Dollar Tree: mujer destruye su auto sin justificación e intenta arreglarlo de insólita manera

A través de TikTok, una mujer decidió compartir su experiencia sobre cómo intentó arreglar la abolladura de su vehículo por su cuenta, esto previo a acudir a un taller mecánico.

Según sus declaraciones, y luego de investigar en internet, encontró un método que sugería el uso de un destapador y agua hirviendo como solución para este tipo de daños. Convencida de que era sencillo y podría usar esos artículos comunes del hogar, no dudó en intentarlo. No obstante, todo resultó siendo más complicado.

Jenna Musselman es el nombre de la mujer que expuso su caso y que difundió un video de cómo aplicó el método. Pese a sus esfuerzos, no logró obtener la tracción y succión necesarias para reparar el daño. Mediante el texto de su video expresó su frustración.

“Quien me dijo que usara un destapador y agua hirviendo para desabollar mi coche. ¡Mintió!”, expresó. Después de varios intentos fallidos, Musselman no pudo evitar cuestionar la efectividad de este truco casero. Luego, llevó a un taller mecánico su vehículo.

¿Uno solo puede arreglar la abolladura de un auto?

Los propietarios de autos a diario enfrentan el desafío de reparar abolladuras, ya sea por el impacto de otro automóvil en un estacionamiento o por condiciones climáticas extremas. Este tipo de daño es común, pero acudir a un mecánico para su reparación puede resultar costoso, lo que obliga a muchos a optar por soluciones caseras.

Una de las técnicas más populares y compartidas es utilizar agua hirviendo junto con un destapador para intentar eliminar las abolladuras. No obstante, la efectividad de este método puede depender del tamaño y la profundidad de la imperfección. Este truco ha llamado la atención en TikTok, pero sigue siendo todo un debate.