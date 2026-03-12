- Hoy:
- Partidos de hoy
- Sporting Cristal
- Alianza Lima
- Universitario
- Copa Libertadores
- Programación Liga 1
- Liga Peruana de Vóley
ALERTA MÁXIMA en Dollar Tree: mujer DESTRUYE su auto sin JUSTIFICACIÓN e intenta arreglarlo de insólita manera en estacionamiento
Una mujer comeitó daños contra su auto y decidió intentar repararlo utilizando un destapador adquirido en Dollar Tree y una olla de agua hirviendo. ¿Qué pasó?
¡Mucha atención! Recientemente, una mujer llamó la atención en las redes sociales luego que abollara su automóvil y optara por repararlo por su cuenta antes de llevarlo a un taller mecánico. ¿Por qué este hecho está vinculado a la tienda Dollar Tree?
PUEDES VER: ALERTA MÁXIMA en Walmart de New Hartford: sujeto armado con un BATE siembra el terror y víctima saca un CUCHILLO para defenderse
Dollar Tree: mujer destruye su auto sin justificación e intenta arreglarlo de insólita manera
A través de TikTok, una mujer decidió compartir su experiencia sobre cómo intentó arreglar la abolladura de su vehículo por su cuenta, esto previo a acudir a un taller mecánico.
Según sus declaraciones, y luego de investigar en internet, encontró un método que sugería el uso de un destapador y agua hirviendo como solución para este tipo de daños. Convencida de que era sencillo y podría usar esos artículos comunes del hogar, no dudó en intentarlo. No obstante, todo resultó siendo más complicado.
Dollar Tree: mujer destruye su auto sin justificación e intenta arreglarlo de insólita manera.
Jenna Musselman es el nombre de la mujer que expuso su caso y que difundió un video de cómo aplicó el método. Pese a sus esfuerzos, no logró obtener la tracción y succión necesarias para reparar el daño. Mediante el texto de su video expresó su frustración.
“Quien me dijo que usara un destapador y agua hirviendo para desabollar mi coche. ¡Mintió!”, expresó. Después de varios intentos fallidos, Musselman no pudo evitar cuestionar la efectividad de este truco casero. Luego, llevó a un taller mecánico su vehículo.
¿Uno solo puede arreglar la abolladura de un auto?
Los propietarios de autos a diario enfrentan el desafío de reparar abolladuras, ya sea por el impacto de otro automóvil en un estacionamiento o por condiciones climáticas extremas. Este tipo de daño es común, pero acudir a un mecánico para su reparación puede resultar costoso, lo que obliga a muchos a optar por soluciones caseras.
Una de las técnicas más populares y compartidas es utilizar agua hirviendo junto con un destapador para intentar eliminar las abolladuras. No obstante, la efectividad de este método puede depender del tamaño y la profundidad de la imperfección. Este truco ha llamado la atención en TikTok, pero sigue siendo todo un debate.
- 1
ALERTA ROJA en Walmart de New Hartford: joven de 27 años intenta ROBAR más de 100 artículos y termina en una FEROZ PELEA con la policía
- 2
ALERTA ROJA en Walmart de West Kingshighway: reportan ARRESTO de mujer por HURTO al salir de la tienda con mercancía SIN PAGAR
- 3
ALERTA MÁXIMA en Walmart de New Hartford: sujeto armado con un BATE siembra el terror y víctima saca un CUCHILLO para defenderse
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
Soho Color Salón & Spa
Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local
PRECIOS/ 99.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90