Reportan el hallazgo de dispositivo sospechoso de clonar tarjetas y robar dinero en Dollar Tree.

¡Mucha atención! Recientemente, la policía de Gloversville, en Estados Unidos, confirmó el hallazgo de lo que se trataría de un sospechoso dispositivo utilizado para la clonación de tarjetas y el hurto de dinero, el cual fue descubierto en una tienda Dollar Tree. Las autoridades continúan investigando el caso para determinar la magnitud de la situación y prevenir posibles fraudes. AQUÍ lo que debes saber.

'6 News' y otros portales internacionales informaron a la comunidad que un dispositivo sospechoso fue encontrado conectado a una terminal del Dollar Tree ubicado en North Main Street, en Estados Unidos.

Según lo que reportaron las autoridades policiales, este artefacto ha llamado la atención y se ha convertido en sospechoso, dejando entrever que se utilizaba para sustraer información de tarjetas de crédito y débito. No obstante, no está confirmado ni se han conocido declaraciones de testigos o afectados.

Con relación a este preocupante hecho, se insta a los clientes que hayan realizado compras en el establecimiento recientemente a que revisen sus cuentas bancarias con atención. En caso de detectar alguna actividad inusual, se les solicita que se pongan en contacto con la policía a través del número 5187734505 o a través del correo electrónico czink@gpd.fulton.ny.us.

¿Por qué Dollar Tree es popular en EE. UU.?

Dollar Tree ha alcanzado mucha popularidad en Estados Unidos, convirtiéndose hoy en día como una destacada cadena de tiendas de descuento con miles de sucursales en todo el país americano.

Este modelo de negocio se centra en ofrecer una variada selección de productos que abarcan desde artículos para el hogar y celebraciones hasta productos de higiene y alimentos, todo a precios fijos muy accesibles. Aunque la mayoría de sus productos se mantienen a un costo bajo, algunos pueden tener un precio superior. Esta estrategia ha convertido a Dollar Tree en un lugar preferido para muchos.