Con Kevin Quevedo: los 3 jugadores que descartó Pablo Guede para el Alianza Lima vs Sport Boys
Alianza Lima estará recibiendo a Sport Boys como parte de la fecha 4 de la Liga 1. Para el importante duelo, Pablo Guede excluyó a tres importantes jugadores.
Tras empatar como visitante en Trujillo, Alianza Lima buscará los tres puntos de local ante Sport Boys este viernes 20 de febrero frente a su hinchada. Sin embargo, la gran sorpresa es la ausencia de tres futbolistas que quedaron fuera de la lista de convocados. Los blanquiazules suman dos victorias y un empate en lo que va del Torneo Apertura y una victoria les aseguraría mantenerse en los primeros lugares de la tabla.
Las preocupaciones en Alianza Lima continúan y ahora Kevin Quevedo no ha sido tomado en cuenta por el comando técnico. Junto a él, también se descartó a dos jugadores que llegaron para ser los grandes refuerzos del equipo íntimo. Los dirigidos por Pablo Guede regresarán a Matute después de la dura eliminación ante 2 de Mayo.
Pablo Guede descartó a tres futbolistas para enfrentar a Sport Boys
El periodista Gerson Cuba señaló que Kevin Quevedo está fuera de la lista de convocados por decisión técnica y no presentaría lesiones. Asimismo, los otros jugadores que han sido descartados por el DT argentino han sido Montenegro y Josué Estrada.
Alianza Lima recibirá a Sport Boys por la Liga 1.
A pesar de ello, la hinchada de Alianza Lima puede contar con el regreso de otras piezas importantes que se unieron al plantel en los últimos meses y no se les ha brindado muchos minutos. Estamos hablando de Pedro Aquino y Esteban Pavez, quien se lesionó en su partido debut ante 2 de Mayo en Paraguay.
Alianza Lima buscará recuperar los primeros lugares ante Sport Boys en la jornada 4 de la Liga 1. Los blanquiazules se ubican cuartos con siete puntos y los únicos líderes son Melgar y UTC con puntaje perfecto. Por su parte, Sport Boys llega a este encuentro con apenas 4 unidades en la clasificación.
De los últimos cinco encuentros entre ambos equipos, Alianza Lima lidera el historial con cuatro victorias y Sport Boys consiguió apenas un triunfo en el 2023. Esto podría ser un factor a favor de los íntimos, pero en el fútbol todo puede pasar, pero se espera un cotejo de ida y vuelta.
