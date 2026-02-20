0

Con Kevin Quevedo: los 3 jugadores que descartó Pablo Guede para el Alianza Lima vs Sport Boys

Alianza Lima estará recibiendo a Sport Boys como parte de la fecha 4 de la Liga 1. Para el importante duelo, Pablo Guede excluyó a tres importantes jugadores.

Jasmin Huaman
Alianza Lima no contará con Kevin Quevedo ni dos jugadores más para enfrentar al Boys.
Alianza Lima no contará con Kevin Quevedo ni dos jugadores más para enfrentar al Boys. | Foto: Composición Líbero
COMPARTIR

Tras empatar como visitante en Trujillo, Alianza Lima buscará los tres puntos de local ante Sport Boys este viernes 20 de febrero frente a su hinchada. Sin embargo, la gran sorpresa es la ausencia de tres futbolistas que quedaron fuera de la lista de convocados. Los blanquiazules suman dos victorias y un empate en lo que va del Torneo Apertura y una victoria les aseguraría mantenerse en los primeros lugares de la tabla.

Alianza Lima tiene en la mira a DT extranjero para reemplazar a Pablo Guede.

PUEDES VER: Ni Fossati ni Gareca: Alianza Lima eligió a entrenador extranjero para reemplazar a Pablo Guede

Las preocupaciones en Alianza Lima continúan y ahora Kevin Quevedo no ha sido tomado en cuenta por el comando técnico. Junto a él, también se descartó a dos jugadores que llegaron para ser los grandes refuerzos del equipo íntimo. Los dirigidos por Pablo Guede regresarán a Matute después de la dura eliminación ante 2 de Mayo.

Pablo Guede descartó a tres futbolistas para enfrentar a Sport Boys

El periodista Gerson Cuba señaló que Kevin Quevedo está fuera de la lista de convocados por decisión técnica y no presentaría lesiones. Asimismo, los otros jugadores que han sido descartados por el DT argentino han sido Montenegro y Josué Estrada.

Alianza Lima

Alianza Lima recibirá a Sport Boys por la Liga 1.

A pesar de ello, la hinchada de Alianza Lima puede contar con el regreso de otras piezas importantes que se unieron al plantel en los últimos meses y no se les ha brindado muchos minutos. Estamos hablando de Pedro Aquino y Esteban Pavez, quien se lesionó en su partido debut ante 2 de Mayo en Paraguay.

Alianza Lima buscará recuperar los primeros lugares ante Sport Boys en la jornada 4 de la Liga 1. Los blanquiazules se ubican cuartos con siete puntos y los únicos líderes son Melgar y UTC con puntaje perfecto. Por su parte, Sport Boys llega a este encuentro con apenas 4 unidades en la clasificación.

De los últimos cinco encuentros entre ambos equipos, Alianza Lima lidera el historial con cuatro victorias y Sport Boys consiguió apenas un triunfo en el 2023. Esto podría ser un factor a favor de los íntimos, pero en el fútbol todo puede pasar, pero se espera un cotejo de ida y vuelta.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Jasmin Huaman
AUTOR: Jasmin Huaman

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). 6 años de experiencia en contenido digital y Social Media. Especializada en SEO y Marketing Digital.

Lo más visto

  1. Ni Fossati ni Gareca: Alianza Lima eligió a entrenador extranjero para reemplazar a Pablo Guede

  2. Alineaciones Alianza Lima vs Sport Boys: el sorprendente once de Guede para volver al triunfo

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano