¿A qué hora juega Alianza Lima vs Sport Boys y dónde ver partido por Liga 1 2026?

Hora y canal del partido entre Alianza Lima contra Sport Boys que se realizará este viernes en Matute por la fecha 4 de la Liga 1 2026.

Jesús Yupanqui
Hora y canal para ver el partido entre Alianza Lima vs. Sport Boys por la Liga 1 2026.
Hora y canal para ver el partido entre Alianza Lima vs. Sport Boys por la Liga 1 2026. | Alianza Lima y Sport Boys | FOTO: Composición
Alianza Lima tendrá un partido clave ante Sport Boys, este viernes 20 de febrero, por la fecha 4 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. En Matute, los blanquiazules buscarán regresar al triunfo para calmar las críticas. Además, se conoció que un resultado adverso puede marcar la salida de Pablo Guede de la dirección técnica.

¿Cuándo juega Alianza Lima vs. Sport Boys?

El partidazo entre Alianza Lima vs. Sport Boys, por la fecha 4 del Apertura, se realizará este viernes 20 de febrero.

¿A qué hora juega Alianza Lima vs. Sport Boys?

El partido Alianza Lima vs. Sport Boys está pactado para iniciar a las 8:00 p.m. (en Perú, Colombia y Ecuador). A continuación, revisa los horarios por países:

  • México: 7:00 p.m.
  • Venezuela y Chile: 9:00 p.m.
  • Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil: 10:00 p.m.
  • España: 2:00 a.m. (día siguiente)

Alianza Lima vs. Sport Boys: hora en Estados Unidos

Zona horariaPrincipales ciudadesHora del partido
Eastern Time (ET)Miami, Nueva York y Washington D.C.8:00 p.m.
Central Time (CT)Chicago, Dallas y Houston7:00 p.m.
Mountain Time (MT)Denver y Salt Lake City6:00 p.m.
Pacific Time (PT)Los Ángeles, Las Vegas y San Francisco5:00 p.m.

¿Dónde ver Alianza Lima vs. Sport Boys?

La transmisión del partido entre Alianza Lima vs. Sport Boys estará a cargo de L1 MAX, canal que se encuentra en Movistar TV, Claro, DirecTV, Win, Mi Fibra, Best Cable, Bitel, Zapping y Cable Visión Perú.

Alianza Lima vs. Sport Boys: Entradas

  • Norte: S/ 27.90 (agotado)
  • Sur: S/ 27.90 (agotado)
  • Oriente (Conadis): S/ 39.90
  • Oriente: S/ 79.90
  • Occidente Lateral: S/ 139.90
  • Occidente Central: S/ 179.90
  • Experiencia Matchday: S/ 499.90
  • Palco Apuesta Total: S/ 219.90 (agotado)

Alianza Lima vs. Sport Boys: historial

Según registros, el primer partido oficial entre Alianza Lima y Sport Boys se realizó en 1933. En total, se han disputado 210 duelos y el saldo favorece a los blanquiazules.

  • Triunfos de Alianza Lima: 106 partidos
  • Victorias de Sport Boys: 43 partidos
  • Empates: 61 partidos

Alianza Lima vs. Sport Boys: Últimos 5 partidos

  • Alianza 3-1 Sport Boys | 16.10.25
  • Sport Boys 0-1 Alianza Lima | 23.05.25
  • Sport Boys 0-3 Alianza Lima | 21.09.24
  • Alianza Lima 3-0 Sport Boys | 18.04.24
  • Sport Boys 1-0 Alianza Lima | 16.07.23

Alianza Lima vs. Sport Boys: Pronóstico y apuestas

ApuestasAlianza LimaEmpateSport Boys
Betsson1.305.258.90
Betano1.344.3011.75
Bet3651.334.509.00
1XBet1.334.5711.20
CoolBet1.334.5711.20
DoradoBet1.404.759.50

Para las principales casas de apuestas, Alianza Lima es candidato para llevarse el triunfo ante Sport Boys.

Jesús Yupanqui
AUTOR: Jesús Yupanqui

Licenciado en periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes La República, ahora en Líbero. Cinco años de experiencia en periodismo digital.

