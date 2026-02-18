- Hoy:
- Partidos de hoy
- Sporting Cristal
- Barcelona vs Argentinos Jrs
- Alianza Lima
- Universitario
- Tabla de la Liga 1
- Alianza Lima vs. Banco República
¿A qué hora juega Alianza Lima vs Sport Boys y dónde ver partido por Liga 1 2026?
Hora y canal del partido entre Alianza Lima contra Sport Boys que se realizará este viernes en Matute por la fecha 4 de la Liga 1 2026.
Alianza Lima tendrá un partido clave ante Sport Boys, este viernes 20 de febrero, por la fecha 4 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. En Matute, los blanquiazules buscarán regresar al triunfo para calmar las críticas. Además, se conoció que un resultado adverso puede marcar la salida de Pablo Guede de la dirección técnica.
PUEDES VER: Miguel Trauco y los 3 clubes que rechazaron su fichaje tras desvincularse de Alianza Lima
¿Cuándo juega Alianza Lima vs. Sport Boys?
El partidazo entre Alianza Lima vs. Sport Boys, por la fecha 4 del Apertura, se realizará este viernes 20 de febrero.
¿A qué hora juega Alianza Lima vs. Sport Boys?
El partido Alianza Lima vs. Sport Boys está pactado para iniciar a las 8:00 p.m. (en Perú, Colombia y Ecuador). A continuación, revisa los horarios por países:
- México: 7:00 p.m.
- Venezuela y Chile: 9:00 p.m.
- Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil: 10:00 p.m.
- España: 2:00 a.m. (día siguiente)
Alianza Lima vs. Sport Boys: hora en Estados Unidos
|Zona horaria
|Principales ciudades
|Hora del partido
|Eastern Time (ET)
|Miami, Nueva York y Washington D.C.
|8:00 p.m.
|Central Time (CT)
|Chicago, Dallas y Houston
|7:00 p.m.
|Mountain Time (MT)
|Denver y Salt Lake City
|6:00 p.m.
|Pacific Time (PT)
|Los Ángeles, Las Vegas y San Francisco
|5:00 p.m.
¿Dónde ver Alianza Lima vs. Sport Boys?
La transmisión del partido entre Alianza Lima vs. Sport Boys estará a cargo de L1 MAX, canal que se encuentra en Movistar TV, Claro, DirecTV, Win, Mi Fibra, Best Cable, Bitel, Zapping y Cable Visión Perú.
Alianza Lima vs. Sport Boys: Entradas
- Norte: S/ 27.90 (agotado)
- Sur: S/ 27.90 (agotado)
- Oriente (Conadis): S/ 39.90
- Oriente: S/ 79.90
- Occidente Lateral: S/ 139.90
- Occidente Central: S/ 179.90
- Experiencia Matchday: S/ 499.90
- Palco Apuesta Total: S/ 219.90 (agotado)
Alianza Lima vs. Sport Boys: historial
Según registros, el primer partido oficial entre Alianza Lima y Sport Boys se realizó en 1933. En total, se han disputado 210 duelos y el saldo favorece a los blanquiazules.
- Triunfos de Alianza Lima: 106 partidos
- Victorias de Sport Boys: 43 partidos
- Empates: 61 partidos
Alianza Lima vs. Sport Boys: Últimos 5 partidos
- Alianza 3-1 Sport Boys | 16.10.25
- Sport Boys 0-1 Alianza Lima | 23.05.25
- Sport Boys 0-3 Alianza Lima | 21.09.24
- Alianza Lima 3-0 Sport Boys | 18.04.24
- Sport Boys 1-0 Alianza Lima | 16.07.23
Alianza Lima vs. Sport Boys: Pronóstico y apuestas
|Apuestas
|Alianza Lima
|Empate
|Sport Boys
|Betsson
|1.30
|5.25
|8.90
|Betano
|1.34
|4.30
|11.75
|Bet365
|1.33
|4.50
|9.00
|1XBet
|1.33
|4.57
|11.20
|CoolBet
|1.33
|4.57
|11.20
|DoradoBet
|1.40
|4.75
|9.50
Para las principales casas de apuestas, Alianza Lima es candidato para llevarse el triunfo ante Sport Boys.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!
PRECIOS/ 29.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90