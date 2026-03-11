Armando Alfageme, ex Universitario, remece el mercado y firma por club nacional: "Bienvenido"

Universitario de Deportes se ha caracterizado por tener a grandes jugadores en su plantel, muchos de ellos surgidos desde sus divisiones menores. Este es el caso de Armando Alfageme, quien destacó con el cuadro crema y es uno de los más recordados por los hinchas. Hace poco, el volante sorprendió a los hinchas al ser anunciado como fichaje de un club nacional.

Armando Alfageme, ex Universitario, firma por club nacional

Armando Alfageme es uno de los jugadores que más destacó en la escuadra de Universitario, club donde logró salir campeón. Sin embargo, dejó las filas del equipo en 2023. En ese contexto, recientemente el mediocentro fue anunciado por todo lo alto como nuevo jugador de Cultural Volante de Bambamarca, club que disputa la Liga 3.

Sorprendentemente, hace unos días ‘Alfa’ había disputado un amistoso con la camiseta de León de Huánuco, pero terminó por darle fin a su vínculo. Por su parte, su nuevo equipo le dio la bienvenida en sus redes sociales.

Armando Alfageme es nuevo jugador de Cultural Volante de Bambamarca, club de Liga 3.

“¡Bienvenido Armando Alfageme! ¡Bienvenido al equipo del pueblo, Alfa!”, mencionaron en su publicación, donde también remarcaron la notable trayectoria que ha tenido el volante nacional en el fútbol peruano.

Con este fichaje, Cultural Volante de Bambamarca aseguró a un jugador con jerarquía para alcanzar la gloria en esta temporada y ganarse el ascenso a la Liga 2. Además, esta representará una gran oportunidad para Alfageme de destacar en el fútbol profesional.

¿Cómo le fue a Armando Alfageme en Universitario?

Armando Alfageme inició su carrera deportiva en las divisiones menores de Universitario de Deportes, siendo promovido al primer equipo en la temporada 2009, donde fue parte del equipo que levantó el título a fin de año, pero su mayor participación era con el equipo de reservas hasta su salida en 2012.

En 2019 volvería al equipo de sus amores y de inmediato se consolidó como titular, siendo de los más importantes. En esta etapa, disputó también varios partidos de Copa Libertadores e incluso logró salir campeón del Torneo Apertura, pero no pudo volver a levantar el título nacional. En 2023, abandonó definitivamente al equipo.