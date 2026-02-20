Revelan el fuerte motivo por qué Pablo Guede no convocó a Quevedo ante Boys: "Lo sacaron..."

Alianza Lima enfrentará a Sport Boys por la fecha cuatro del Torneo Apertura de la Liga 1, y quien se juega su puesto es Pablo Guede, ya que una derrota podría sacarlo del club blanquiazul. Sin embargo, según reveló Reimond Manco, Kevin Quevedo habría cometido una grave falta previo al partido y fue borrado de la lista para enfrentar al cuadro chalaco por el mismo técnico argentino.

Reimond Manco reveló la grave falta que cometió Kevin Quevedo en Alianza Lima para ser excluido ante Sport Boys

Manco utilizó su programa llamado 'A la cama con el Rei' para revelar que Quevedo no fue tomado en cuenta en la lista de convocados de Alianza para enfrentar a Sport Boys debido a que llegó tarde a los entrenamientos.

Pablo Guede tomó la decisión de que el delantero blanquiazul no dispute este encuentro y mucho menos forme parte de la delegación aliancista para buscar la victoria ante el cuadro chalaco.

"Tengo información sobre por qué Quevedo no está en la lista de convocados. Estaba incluido, pero lo excluyeron porque llegó tarde al entrenamiento", afirmó inicialmente.

Video: Reimond Manco

Asimismo, Reimond Manco aseguró que no sería la única vez que Kevin Quevedo llega tarde a un entrenamiento, ya que cuando Néstor Gorosito era técnico de Alianza Lima, también lo habría hecho, por lo que formó parte del duelo ante Universidad de Chile por la Copa Sudamericana 2025.

"Una vez más se repite la historia que sucedió antes del partido con la U. de Chile por la Sudamericana. Por eso, Gorosito lo sacó del once titular por haber llegado tarde en reiteradas oportunidades. Justamente antes de viajar a Chile, lo hizo nuevamente y Gorosito lo puso de suplente", continuó.

A pesar de que Pablo Guede se encuentre entre quedarse o irse del cuadro íntimo, este no cambia en sus convicciones y por esa razón decidió no convocar a Quevedo al duelo ante Sport Boys.

"Ahora, Guede lo sacó de la lista por llegar tarde al entrenamiento. Estas son las cosas que no contribuyen a que Quevedo sea un jugador estable. Desconocemos la razón de su tardanza, pero podemos afirmar que ocurrió una vez más", concluyó.

Alianza Lima vs Sport Boys por Torneo Apertura de la Liga 1

Alianza Lima enfrentará a Sport Boys este viernes 20 de febrero de 2026 a las 8:00 p. m. (hora de Perú) por la cuarta jornada del Torneo Apertura de la Liga 1 desde el Estadio Alejandro Villanueva.