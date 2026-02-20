Presidente de 2 de Mayo dio fuerte calificativo a Alianza tras recordar su eliminación: "El..."

Alianza Lima, dirigido por Pablo Guede, quedó eliminado de la Copa Libertadores 2026 tras perder su duelo ante 2 de Mayo de Paraguay en el Estadio Alejandro Villanueva. Tras ello, el presidente del equipo paraguayo, Hugo Romero, recordó su clasificación y la eliminación del equipo íntimo, catalogando duramente al conjunto blanquiazul, previo a su encuentro de vuelta ante Sporting Cristal.

Hugo Romero, presidente de 2 de Mayo, dio fuerte calificativo a Alianza Lima tras recordar su eliminación de la Copa Libertadores 2026

En conversación con el programa 'La Hora de Lalo' de Radio Ovación, el presidente de 2 de Mayo, Hugo Romero, habló sobre el partido que sostendrá su club ante Cristal por la vuelta de la Fase 2 de la Libertadores.

Sin embargo, en medio de la conversación, también se dio el tiempo de mencionar a Alianza Lima, recordando su gloriosa clasificación en la "Gloria Eterna", calificando al equipo íntimo como una piedra en el camino.

Alianza Lima perdió 2 a 1 ante 2 de Mayo y quedó eliminado de la Copa Libertadores 2026.

"Como nuestra primera participación en un torneo internacional, dimos lo mejor de nosotros para poder avanzar de fase, logro que conseguimos. Pudimos superar el obstáculo llamado Alianza Lima y hoy nos estamos preparando para otro gran desafío. En este día, vamos a competir en el torneo local y luego organizar toda la logística para regresar a la capital peruana", afirmó.

Por otro lado, Hugo Romero, presidente de 2 de Mayo, mencionó que su equipo tiene puntos clave que lo hacen fuerte ante Sporting Cristal. Destacando que el cuadro paraguayo tiene futbolistas buenos que están comprometidos con el objetivo del club.

"Creo que ya vieron cuál es la fortaleza de 2 de Mayo. Tiene buenos jugadores, no tiene jugadores de alto calibre como tiene el club peruano, pero sí que son jugadores con hambre que también quieren salir adelante, que quieren demostrar, que buscan una transferencia, y también casi todos están jugando en el torneo por primera vez y vamos a ir a pelear esa clasificación en Perú. Lo mismo lo hará Sporting Cristal. Son dos equipos y uno solo va a pasar”, concluyó."

Alianza Lima quedó eliminado de la Copa Libertadores 2026 tras perder ante 2 de Mayo

Alianza Lima perdió 1 a 0 en Paraguay tras visitar a 2 de Mayo por el duelo de ida de la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026. Tras ello, tenía la obligación de ganar y demostrar jerarquía en el Estadio Alejandro Villanueva por el encuentro de vuelta, sin embargo terminó empatando 1 a 1 en los 90 minutos. Con este resultado, el partido acabó con la eliminación del cuadro blanquiazul de la 'Gloria Eterna' del presente año.