Tabla de posiciones del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026: cómo va Alianza Lima, San Martín y Regatas
Alianza Lima, San Martín y Regatas son los tres clubes peruanos que participan en el Sudamericano de Clubes de Vóley 2026, que se realiza en el Polideportivo Lucha Fuentes, en Lima.
El vóley vuelve a ser protagonista en la capital. HOY, miércoles 18 de febrero, se levanta el telón del Sudamericano de Clubes Femenino 2026 y todas las miradas estarán puestas en lo que puedan hacer los equipos peruanos ante su gente. Lima recibe a los mejores elencos del continente, que también, definirá dos clasificados al próximo Mundial de Clubes.
Alianza Lima vs Banco República HOY EN VIVO: a qué hora juega y dónde ver el Sudamericano de Vóley
Para el aficionado nacional, la expectativa es doble. No es común contar con tres representantes locales en una misma edición, y menos aún jugando en casa. Alianza Lima, Universidad San Martín y Regatas Lima asumen el reto de defender la localía y demostrar que la liga peruana puede competir de igual a igual frente a las potencias sudamericanas.
El cruce entre Alianza Lima y Universidad San Martín dentro del mismo grupo añade un condimento especial para el público local. Más allá de la rivalidad deportiva, ese enfrentamiento garantiza presencia peruana en la pelea directa por avanzar. Por su parte, Regatas Lima afronta un desafío exigente en su serie, con rivales de peso que medirán su verdadero potencial desde el arranque.
Tabla de posiciones de Alianza Lima, San Martín y Regatas vóley en el Sudamericano de Clubes:
Grupo A:
|Equipos
|PJ
|PG
|PP
|Puntos
|Alianza Lima (Perú)
|Universidad San Martín (Perú)
|Banco República (Uruguay)
Grupo B:
|Equipos
|PJ
|PG
|PP
|Puntos
|Osasco (Brasil)
|Boston College (Chile)
|Olympic Cochabamba (Bolivia)
Grupo C:
|Equipos
|PJ
|PG
|PP
|Puntos
|Regatas Lima (Perú)
|Sesi SP (Brasil)
|UVIV (Ecuador)
Partidos del Sudamericano del Clubes de Vóley: fecha 1
Miércoles 18 de febrero
- Osasco vs. Olympic (Grupo B) - 2:45 p.m.
- Alianza Lima vs. Banco República (Grupo A) - 5:00 p.m.
- Regatas Lima vs Club UVIV (Grupo C) - 7:30 p.m.
Jueves 19 de febrero
- SESI vs Club UVIV (C) - 2:45 p.m.
- Alianza Lima vs San Martín (A) - 5:00 p.m.
- Osasco vs Boston College (B) - 7:30 p.m.
Viernes 20 de febrero
- Olympic vs Boston College (B) - 2:45 p.m.
- SESI vs Regatas Lima (C) - 5:00 p.m.
- San Martín vs Banco República (A) - 7:30 p.m.
