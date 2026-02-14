- Hoy:
Sudamericano de Vóley 2026: precio de entradas y fixture de los partidos de Alianza Lima
Alianza Lima será uno de los equipos que representen al Perú en el Sudamericano de Clubes Femenino 2026. Todos los participantes buscarán su clasificación al Mundial.
Además de Alianza Lima, Regatas y San Martín también serán parte del Sudamericano de 2026. Lima será la sede para reunir a los mejores equipos del continente y la expectativa sigue creciendo por ver en acción a los clubes nacionales. El inicio de este torneo será en pocos días y aquí te contamos todo lo que tienes saber respecto a las entradas, fixture y más.
PUEDES VER: Liga Peruana de Vóley 2026: Partidos de la fecha 6 y tabla de posiciones de la segunda fase
Alianza Lima buscará repetir su participación en el Mundial de Clubes, pero no la tendrá nada fácil, ya que Universidad San Martín y Regatas Lima, máximos referentes del vóley nacional, también buscarán luchar por esas dos plazas para el destacado certamen.
Precio de entradas para el Sudamericano de Vóley 2026
Los precios para ver los partidos del Sudamericano oscilan entre los 20 y 55 soles. Los tickets pueden adquirirse a través de la plataforma Joinnus.
- Occidente: S/55.00
- Oriente: S/45.00
- Norte y Sur: S/35.00
- General: S/20.00
¿Cuándo inicia y termina el Sudamericano de Clubes Femenino Perú 2026?
El torneo del Sudamericano de Clubes Femenino inicia el miércoles 18 de febrero y la última fecha se jugará el domingo 22 del mismo mes. Importante: todos los partidos se jugarán en el Polideportivo Lucha Fuentes ubicado en Villa El Salvador. Los grupos se dividen de la siguiente manera:
- Grupo A: Alianza Lima (Perú), Universidad San Martín (Perú) y Banco República (Uruguay)
- Grupo B: Osasco (Brasil), Boston College (Chile) y Olympic Cochabamba (Bolivia)
- Grupo C: Regatas Lima (Perú), Sesi SP (Brasil) y UVIV (Ecuador).
¿Dónde ver los partidos de Alianza Lima?
Todos los partidos del Sudamericano de Clubes Femenino, incluidos los de Alianza Lima, se podrán ver a través de la señal de Latina TV desde canal 2 en señal abierta y en 702 en HD.
Fixture oficial del Sudamericano de Vóley 2026
Miércoles 18
- Osasco vs Olympic desde las 2.45 p. m. por el Grupo B
- Alianza Lima vs BCO República desde las 5.00 p. m. por el Grupo A
- Regatas Lima vs UVIV desde las 7.30 p. m. por el Grupo C
Jueves 19
- Sesi SP vs. UVIV desde las 2.45 p. m. por el Grupo C
- Alianza Lima vs San Martín desde las 5.00 p. m. por el Grupo A
- Osasco vs Boston College desde las 7.30 p. m. por el Grupo B
Viernes 20 de febrero
- Boston College vs Olympic desde las 2.45 p. m. por el Grupo Grupo B
- Sesi SP vs Regatas Lima desde las 5.00 p. m. por el Grupo C
- San Martín vs BCO República desde las 7.30 p. m. por el Grupo A.
No olvides revisar tu agenda deportiva
