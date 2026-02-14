Sudamericano de Vóley 2026: precio de entradas y fixture de los partidos de Alianza Lima

Además de Alianza Lima, Regatas y San Martín también serán parte del Sudamericano de 2026. Lima será la sede para reunir a los mejores equipos del continente y la expectativa sigue creciendo por ver en acción a los clubes nacionales. El inicio de este torneo será en pocos días y aquí te contamos todo lo que tienes saber respecto a las entradas, fixture y más.

Alianza Lima buscará repetir su participación en el Mundial de Clubes, pero no la tendrá nada fácil, ya que Universidad San Martín y Regatas Lima, máximos referentes del vóley nacional, también buscarán luchar por esas dos plazas para el destacado certamen.

Precio de entradas para el Sudamericano de Vóley 2026

Los precios para ver los partidos del Sudamericano oscilan entre los 20 y 55 soles. Los tickets pueden adquirirse a través de la plataforma Joinnus.

Occidente: S/55.00

Oriente: S/45.00

Norte y Sur: S/35.00

General: S/20.00

¿Cuándo inicia y termina el Sudamericano de Clubes Femenino Perú 2026?

El torneo del Sudamericano de Clubes Femenino inicia el miércoles 18 de febrero y la última fecha se jugará el domingo 22 del mismo mes. Importante: todos los partidos se jugarán en el Polideportivo Lucha Fuentes ubicado en Villa El Salvador. Los grupos se dividen de la siguiente manera:

Grupo A: Alianza Lima (Perú), Universidad San Martín (Perú) y Banco República (Uruguay)

Alianza Lima (Perú), Universidad San Martín (Perú) y Banco República (Uruguay) Grupo B: Osasco (Brasil), Boston College (Chile) y Olympic Cochabamba (Bolivia)

Osasco (Brasil), Boston College (Chile) y Olympic Cochabamba (Bolivia) Grupo C: Regatas Lima (Perú), Sesi SP (Brasil) y UVIV (Ecuador).

¿Dónde ver los partidos de Alianza Lima?

Todos los partidos del Sudamericano de Clubes Femenino, incluidos los de Alianza Lima, se podrán ver a través de la señal de Latina TV desde canal 2 en señal abierta y en 702 en HD.

Fixture oficial del Sudamericano de Vóley 2026

Miércoles 18

Osasco vs Olympic desde las 2.45 p. m. por el Grupo B

Alianza Lima vs BCO República desde las 5.00 p. m. por el Grupo A

Regatas Lima vs UVIV desde las 7.30 p. m. por el Grupo C

Jueves 19

Sesi SP vs. UVIV desde las 2.45 p. m. por el Grupo C

Alianza Lima vs San Martín desde las 5.00 p. m. por el Grupo A

Osasco vs Boston College desde las 7.30 p. m. por el Grupo B

Viernes 20 de febrero