Universitario cayó 3-0 ante Atenea y perdió el liderato en la Liga Peruana de Vóley
Las 'Pumas' no pudieron asegurar el primer lugar de la tabla tras caer sorpresivamente ante Atenea. Duro resultado, el nuevo líder es Alianza Lima.
Universitario de Deportes, el flamente líder de la Liga Peruana de Vóley dejó escapar el primer lugar tras perder su partido de esta noche ante Atenea. Las chicas dirigidas por Francisco Hervás no reaccionaron a tiempo y terminaron perdiendo con un contundente 3-0. Tras la victoria de Alianza Lima ante la San Martín, perdieron el primer lugar de la fase 2. Mientras que Atenea escaló a la cuarta posición.
La gran figura del partido fue la peruana Thaisa Mcleod con un total de 18 puntos, los mismos que sirvieron para que Atenea gane en set corridos. En las redes muchos hinchas de las 'Pumas' están criticando su falta de ánimos por querer darte la vuelta al marcador. Universitario perdió una racha de 11 victorias consecutivas, ahora tendrán que pensar en la próxima fecha.
Universitario cayó 3-0 ante Atenea | Universitario Vóley
Universitario vs. Atenea: punto a punto del partido de vóley
|Equipos de vóley
|1° SET
|2° SET
|3° SET
|4° SET
|5° SET
|TOTAL
|Universitario
|22
|16
|24
|-
|-
|0
|Atenea
|25
|25
|26
|-
|-
|3
Próxima fecha para Universitario
El equipo de las cremas tendrán que medirse ante Circolo por la fecha 6 de la fase 2 de la Liga Peruana de Vóley. Buscarán volver a la victoria para recuperar el primer y así al termino de la fase enfrentar al equipo que termine en la octavo posición.
